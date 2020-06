Personal de salud en riesgo por casos asintomáticos de COVID-19

Los trabajadores y trabajadoras de la salud, ademas del riesgo de transmisión de COVID-19 por los diversos procedimientos médicos que realizan, pueden contagiarse también mediante casos asintomáticos, señaló el experto del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Miguel Ángel García.

En rueda de prensa explicó que estudios llevados a cabo por los rebrotes del virus en China encontraron que del 10 al 16.3 por ciento de los casos de COVID-19 secundarios provenían de cuadros asintomáticos, “esto nos obliga a pensar cómo debemos protegernos en las áreas de urgencias”.

Otro estudio, dijo, mostró que de 121 trabajadores la salud, 35.5 por ciento presentó síntomas durante los 14 días posteriores a la exposición de un paciente confirmado. La mediana de exposición en los casos fue de 120 minutos e incluía procedimientos de exposición a aerosoles, como por ejemplo en la intubación de pacientes.

En ese sentido, el especialista en control de infecciones del INSP señaló que si bien para evitar un contagio en los trabajadores, estos se tienen que apegar al Programa de Control de Infecciones, “la mayoría de los programas ni siquiera llegan al personal de salud”.

“Se les invita a utilizar el equipo de protección personal, al lavado de manos, pero hay hospitales donde no se cuenta con disponibilidad de insumos adecuados o donde no hay suficientes lavabos por número de camas y esto complica el apegarse a estas medidas”, comentó.

En cuanto a la disponibilidad de los equipos de protección personal, indicó que a pesar de que aún se cuenta con un 30 por ciento de la reserva estratégica de los insumos médicos y además se continua con la compra de estos, las unidades médicas cuentan con problemas de distribución y vigilancia de disponibilidad.

El tema es de distribución y eso obedece a que no se cuenta con un sistema local en los hospitales para saber día con día con cuántos insumos se cuenta, entonces “se reporta cuando ya no hay equipo y a veces no sabemos si esta dentro de los almacenes de los hospitales o si el tema es que aún no llega a estos”.

Por otro lado, dijo, se encuentra la persistencia del virus, el cual puede permanecer tres horas en el aire, cuatro en el cobre, 24 en el cartón, 72 en el plástico y en acero inoxidable, y en textiles como la ropa o la bata quirúrgica puede estar presente ocho horas.