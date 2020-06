Piden transportistas replantear el "Hoy no circula" en Tabasco

El programa Hoy no Circula aplicado al transporte púbico para contener la pandemia en Tabasco, "debe ser replanteado, pues no ha dado resultados", aseguraron organizaciones de transportistas.

En declaraciones por separado, el secretario general de la Unión de Propietarios de Camiones y Combis, Rogelio Neftalí Franco, y el presidente del Corredor Méndez-27 de Febrero del Transbús, Rubén Salomé Cárdenas, pidieron que se revise el programa "por inoperante".

Neftalí Franco aseguró que no se debió aplicar la medida tomando en cuenta la terminación de las placas, pues esto no funciona para el transporte público, ya que, dijo, hay rutas donde hay mayoría de unidades con placas terminadas en número non o bien en par.

Asimismo, agregó que por esto no se garantiza que circule el 50 por ciento un día y el otro 50 por ciento restante de camiones al día siguiente, lo que deriva en que haya localidades que se quedarán sin servicio.

A su vez, Salomé Cárdenas apuntó que el Hoy no Circula, más que solucionar el problema de movilidad en el estado, incrementa “el mal servicio” del transporte.

Apuntó que en el primer día de operación se constató que no hay suficientes unidades para los tabasqueños, pues hay filas de usuarios en las paradas.

Expresó que este ordenamiento trajo consigo una reducción del parque vehicular, ya que hay rutas donde hay en total 15 unidades, de las cuales 10 son impares, por lo que habrá días donde solo trabajarán cinco, lo cual afectará directamente la movilidad de los ciudadanos.