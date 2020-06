Policía que sometió a Floyd se presentará esta tarde ante la corte

Dereck C., el expolicía que colocó su rodilla en el cuello de George Floyd hasta dejarlo inconsciente, se presentará hoy por primera vez ante la corte como parte del proceso para deliberar sobre su culpabilidad ante la muerte de Floyd.

La primera audiencia está programada para esta tarde, a las 12:45 horas (19:45 GMT), en la corte de distrito del condado de Hennepin y la fiscalía ha solicitado juzgarlo por los cargos de asesinato en segundo grado, en tercer grado y homicidio sin premeditación.

Durante esta audiencia el acusado escuchará los cargos a los que se enfrenta en este proceso penal, en una sesión en la que normalmente no se pregunta a quien se enfrenta al proceso si se considera culpable o inocente, informó The Star Tribune.

El expolicía de 44 años que fue despedido de la policía de Minneapolis, junto con tres compañeros, acudirá a la corte sólo de manera digital y presenciará el proceso en la corte a distancia.

Hasta este momento se encuentra detenido en la prisión estatal de Oak Park Heights y le fue impuesta una fianza de un millón de dólares, mientras que sus antiguos compañeros también se encuentran privados de su libertad por la muerte de Floyd.

La detención de Floyd, ocurrida el 25 de mayo, fue filmada por distintas cámaras de seguridad y por transeúntes que se encontraban por la zona, en la ciudad de Minneapolis del estado de Minnesota.

Floyd se encontraba sometido en el suelo a un lado de una patrulla policial y aseguraba que no podía respirar y que cedería para subir al vehículo pero el oficial que estaba sobre él, Dereck C., no retiró su rodilla hasta después de que el detenido perdió el conocimiento y fuera revisado por personal de atención en emergencias.