AMLO respalda que recomendaciones de CNDH sean vinculantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador vio con buenos ojos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita recomendaciones con carácter vinculante y haya verdadera justicia.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo consideró que esta propuesta debe someterse a un análisis, no obstante, indicó que está sería una manera eficaz de impartir justicia y que se respeten los derechos humanos.

“Tiene que hacerse un análisis, pero yo lo veo bien el que las recomendaciones sean vinculantes para que se castigue a quienes violen derechos humanos, que sea más eficaz la impartición de justicia”, apuntó el mandatario federal.

“La recomendación es un proceso que lleva mucho tiempo y muchas veces no se hace justica. Antes se emitían recomendaciones no se cumplían y no había justicia”.

Ayer, la Ombudsperson Rosario Piedra Ibarra sugirió una reforma constitucional para que las recomendaciones que emita la CNDH sean de carácter vinculante y con ello se reivindique a la “procuraduría de los pobres”.