Elvis Costello lanza el nuevo tema “No Flag”

El músico británico Elvis Costello compartió el video lírico de su nueva canción No Flag, la que grabó en Finlandia el pasado mes de febrero con la finalidad de estar en un lugar apartado de todo y adquirir un sonido distinto.

"Quería ir a un sitio donde nadie me conociera. Entonces, este es el sonido de Helsinki", compartió el cantante de acuerdo con información de Ultimate Classic Rock. Costello añadió que pasó tres días en un estudio de grabación a 20 minutos de la capital finlandesa donde hizo la nueva pieza.

"Tengo una cabeza llena de ideas y palabras que no parecen pertenecerme", "No siento futuro" y "No tengo ilusiones, no he tenido epifanía, por si alguien me escucha", son algunas frases de No Flag, disponible en YouTube, que sugieren una sensación de desconcierto en el mundo moderno, fue escrita antes de la crisis sanitaria por la pandemia.

No Flag es la entrega del compositor de 65 años que viene después de su último álbum Look Now de 2018, el cual lo hizo ganador de un Grammy además de regresar a su sonido de los años ochenta. Entre sus éxitos más sonados a lo largo de su carrera están Man Out of Time, I Want You, Alison y Watch Your Step.

En marzo pasado, Elvis ofreció un show en vivo desde casa a través de redes sociales, para recaudar fondos destinados al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido debido a los tiempos actuales de emergencia sanitaria. "Casi todo lo que haces, que agrega a la solución en lugar de agregar al problema, es lo correcto”, expresó.