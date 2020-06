Escribir novelas sobre tlatoanis

*Sofía Guadarrama explicó su motivación y método para abordar el tema

Por Víctor Jesús González

México, 7 de junio (Notimex).– Como parte de las actividades para celebrar el segundo aniversario de la Librería Carlos Fuentes, ubicada en el estado de Jalisco, se realizó el conversatorio digital “Grandes tlatoanis del imperio”, con la escritora Sofía Guadarrama Collado, autora de novelas históricas como Tezozómoc o Nezahualcóyotl. En la actividad, transmitida por las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, la narradora explicó que fue en 1994, después de visitar la zona arqueológica de El Tajín, en Veracruz, cuando empezó a sentir gusto, pasión y atracción por la historia del México antiguo. “De hecho, el interés fue mayor cuando me platicaron una historia de amor que sucedió entre una princesa mexica y un rey de esta zona de Veracruz; las personas que me la contaron creían que era un hecho real, pero después descubrí que eso era el argumento de una novela de 1950. Desde ese momento decidí investigar y escribir mi propias novelas”. La autora, que también ha incursionado en la novela negra, el ensayo, el cuento, la ciencia acción y el guion cinematográfico, refirió que después de hablar con un editor, “una tarde surgió la idea de hacer novelas sobre tlatoanis; tan encantada estoy con ese tema que ya tengo cinco años con el proyecto”. Mencionó que “la diferencia entre los tlatoanis con otros personajes de la historia de México, como Benito Juárez, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata o Francisco Villa, es que de estos últimos hay mucha información, incluso luego ya no se sabe qué hacer con tantos datos". En cambio, de los primeros "es poca y todavía hay que investigar si es verdadera”. De esta manera, en sus novelas históricas sobre los gobernantes del México antiguo los lectores no sólo encontrarán un esfuerzo documentado por escribir con la información correcta, también tendrán, “gracias a las herramientas literarias, la posibilidad de conocer la vida y obra de estos hombres destacados en Mesoamérica”.