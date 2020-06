Dulce María espera regresar pronto a los foros, dejó una serie pendiente

La cantante y actriz mexicana Dulce María estaba grabando una serie justamente cuando se suspendieron actividades en los foros, por la propagación del COVID-19, lo que dejó el proyecto a la mitad y con cerca de dos meses de trabajo pendiente.

"Es muy preocupante porque yo estaba grabando y nos quedamos justo a la mitad. Obviamente todos necesitan retomar las grabaciones, pero tampoco pueden arriesgarnos ni arriesgarse ellos a que haya un brote cuando trabajan con mucha gente. Se están tomando medidas muy fuertes de 'sanitización', que haya termómetros, y no se va a regresar hasta que el gobierno les autorice que sus medidas están bien", aseguró Dulce María en entrevista con Notimex.

La cantante dijo que no puede dar mayores detalles de la serie porque no la han anunciado oficialmente en el reparto, así que prefiere guardarse la televisora y los detalles de su personaje, aunque afirmó que le han comunicado que quieren reiniciar pronto.

"A mi también me da terror, pero decían que a mediados de junio. Tiene acción, hay cosas que podrán reubicar en foros, pero habrán otras que tienen que ser a fuerza locaciones. Imagínate las escenas de besos, todo es muy complicado y vamos a tener que adaptarnos a esta nueva etapa", confió.

La ex RBD también forma parte del elenco de la comedia romántica Como anillo al dedo, ópera prima de Alejandro Ricaño, en donde comparte con el argentino David Chocarro, que se grabó en septiembre y octubre del año pasado en locaciones en Ixtapan de la Sal.

"En teoría, se iba a estrenar en agosto y claro que es un golpe muy fuerte al cine porque siguen cerrados y no puedes hacer una premiere ni promoción".

Sin embargo, aseguró que se mantiene presente con su música y el lanzamiento de su álbum Origen, del cual se han desprendido sencillos como Tu y yo y Más tuya que mía.

"Todo está cambiando y lo único bueno es que la música no ha parado, siempre encuentra un camino para surgir y eso es muy bonito porque es lo que a mi me está manteniendo activa, motivada y conectada con mis fans porque también el traer música nueva me ha unido a fans de muchos países que también me cuentan cómo están las cosas por allá. Algunas cosas dan esperanza y otras preocupan", finalizó.