Justice Smith se declara queer y apoya el Black Queer Lives Matter

El actor estadounidense Justice Smith utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en donde se identificó como queer y pidió justicia para el movimiento All Black Lives Matter, así como el Black Trans Lives Matter y el Black Queer Lives Matter.

El actor de 24 años, conocido por interpretar a "Radar" en la película Paper Towns y a "Ezekiel" en la serie The Get Down, así como ha tenido papeles en Pokemon: Detective Pikachu y Jurassic World: Fallen Kingdom, se sinceró en una publicación en la que compartió un video de las protestas en Nueva Orleans.

"Como un hombre queer negro, me decepcionó ver a ciertas personas ansiosas por decir Black Lives Matter, pero contuvieron la lengua cuando se agregó Trans/Queer. Quiero reiterar este sentimiento: si su revolución no incluye las voces de Black Queer, es anti-black. Si su revolución está de acuerdo con dejar que las personas trans negras como #TonyMcDade se escapen de las grietas para liberar únicamente a los hombres negros cishet, es anti-negro", escribió.

El actor pidió en la misma publicación igualdad para la comunidad afroamericana independientemente de la orientación sexual, porque el sistema está diseñado siempre en su contra.

"Está en nuestro condicionamiento acercarnos lo más posible a la blancura, la rectitud y la masculinidad, porque ahí es donde está el poder. Y si lo apelamos, tal vez nos dará una porción. Pero la revolución no se trata de apelar. Se trata de exigir lo que se nos debe haber dado desde el principio. Lo que debería haberse dado a las personas negras, queer y trans desde el principio. Cuál es el derecho a existir. Para vivir y prosperar en público. Sin miedo a la persecución ni a la amenaza de violencia", agregó.

Finalmente le declaró algunas palabras de amor a su pareja Nicholas Ashe, actor de Queen Sugar, quien estuvo con él en la protesta. "Has sido mi roca y mi luz guía durante todo esto y te amo mucho. Sé que del otro lado de esto está el cambio, aunque la lucha está lejos de terminar".