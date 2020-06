Orquesta Sinfónica Comunitaria vincula música y naturaleza

*A través de charlas virtuales se explicó cómo lo que nos rodea ha inspirado a compositores

México, 7 de junio (Notimex).— La Orquesta Sinfónica Comunitaria Rey Poeta, del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, organizó la Semana del Medio Ambiente, en la que músicos y expertos en la materia abordaron el vínculo que existe entre la música y la naturaleza, y que finalizará este domingo. A través de sus redes sociales, la agrupación integró una serie de diálogos en los que, junto a expertos en medio ambiente, se habló de la importancia de cuidar los recursos naturales, la flora y la fauna del planeta, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura federal. En las charlas los expertos hablaron de temas como animales en peligro de extinción, lo necesario que son los árboles para el orbe y la riqueza de cada ecosistema. Uno de los participantes fue Omar Vidal, maestro en Ciencias y quien formó parte del World Wide Fund for Nature (Fondo Mundial para la Naturaleza) en México. Mientras que el director de la orquesta, Rodrigo Cano, y el maestro de violonchelo, Emmanuel Ortega, explicaron cómo la naturaleza, sus paisajes y demás elementos inspiraron obras maestras como "La primavera", de Antonio Vivaldi, o la pieza minimalista Música del desierto, de Steve Reich. También se comentó Oso polar, del compositor Luis Vargas, originario del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Elizabeth Aparicio, coordinadora de Gestión y Producción de la agrupación comunitaria, expuso que la Semana del Medio Ambiente no sólo se propuso visibilizar la formación de los más de los 110 alumnos de la orquesta, sino que a través de las conferencias los jóvenes ampliaron su aprendizaje más allá de la música. Algunos de sus integrantes realizaron entrevistas a los participantes, los cuales les compartieron sus experiencias, por ejemplo, para un estilo de vida que no genera desperdicios y que busca exhibir los excesos del consumo en la sociedad actual, tocando tópicos como reciclaje y ropa sustentable.