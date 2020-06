Actividades infantiles en el Museo Universitario del Chopo

*Invita a participar en el concurso “Mi experiencia desde el confinamiento”

Por Víctor Jesús González

México, 7 de junio (Notimex).— Como una manera de fomentar una reflexión sobre el impacto que la emergencia sanitaria provoca en la infancia, el Museo Universitario del Chopo convoca a niñas y niños de cinco a 12 años a participar en el concurso de dibujo infantil “Mi experiencia desde el confinamiento”. “Creemos que hay una sobreoferta de actividades para el público juvenil y adulto; sin embargo, creo que hay pocas para el público infantil; me refiero como participantes activos, porque sí hay videos y actividades que se sugieren hacer en casa, pero no para que ellos puedan plasmar cómo se sienten”, explicó en entrevista con Notimex Abril Castro, coordinadora de artes visuales del recinto. “Entonces, creemos, es importante que ellos tengan una salida a sus inquietudes, pero también que el ejercicio provoque una reflexión familiar, porque al final se necesita que se involucren las madres y los padres", dijo al señalar que esta actividad "nos viene bien a todos”. Anotó que los interesados deben realizar un dibujo con la técnica que prefieran, en un formato tamaño carta. Debido a la situación sanitaria, se pide el apoyo de un adulto para escanearlo o fotografiarlo en buena calidad y hacerlo llegar mediante el formulario que se encuentra en el sitio electrónico del museo. Para la ilustración los infantes se pueden basar en alguna de las siguientes preguntas: ¿Qué es el COVID–19?, ¿Crees que podemos aprender algo de esta situación?, ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo cuando acabe la pandemia? o ¿Qué recuerdo de lo que has vivido durante el COVID quisieras conservar para siempre? En este sentido, Castro puntualizó que “es importante darle espacio a los más pequeños de la casa, que puedan tener la oportunidad de expresar lo que están sintiendo en estos momentos, es decir, sus miedos, sus dudas y también su esperanza, porque también creemos que este puede ser el momento de cultivarla”.

Actividades virtuales para toda la familia en el museo

Anotó que la convocatoria cierra el 21 de junio y se entregarán ocho premios, que "consisten en un paquete de libros infantiles editados por la UNAM", que serán entregados en el domicilio de los premiados, además de que todos los trabajos finalistas se publicarán en la página del Museo Universitario del Chopo a partir del lunes 29 de junio. Además de esta convocatoria, Abril Castro informó que ante la poca oferta cultural para público infantil, “en el museo también estamos por sacar una serie de guías de avistamiento virtuales, que se llaman ´Detectives de Aves´", para que observen los pajarillos que se encuentran cerca de su propia casa. “Ha sido un fenómeno muy comentado que durante el confinamiento se han podido escuchar y ver más aves", por lo que se diseñaron estas guías para verlas, identificarlas, dibujarlas y hacer conciencia de lo importante y urgente que es "cuidarlas para que no desaparezcan”. La entrevistada detalló que esta actividad se mostrará también en las redes sociales del museo y se va a publicar una por semana “durante el mes de junio, para conocer la diversidad de aves que hay en la Ciudad de México”. “Estas piezas van a dialogar con una obra que está en el Museo Universitario del Chopo, que se llama Jaula abierta, del artista Jerónimo Hagerman; es una intervención con la que el artista busca que nuestros visitantes reflexionen los espacios de contemplación que, con la velocidad de la sociedad contemporánea, se están perdiendo”. Además, en las redes sociales del museo se publican constantemente actividades para toda la familia. “Invito a todos que no sigan, que nos acompañan y quiero expresarles que los extrañamos, que nosotros también queremos regresar, pero cuando lo podamos hacer los esperamos con todas las medidas de seguridad necesarias”.