Exhorta policía cibernética a ciudadanía a evitar enlaces sospechosos

Oficiales de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través del monitoreo constante en la red pública de Internet y derivado de denuncias ciudadanas, identificó un grupo en la red social Facebook en el que comparten contenido ofensivo.

Derivado de denuncias ciudadanas, la Policía Cibernética identificó el perfil de un hombre que supuestamente compartía imágenes de una menor, cuenta que resultó ser falsa, reportó la dependencia en comunicado.

Por lo anterior la SSC a través de la Policía Cibernética exhorta a la ciudadanía a no aceptar invitaciones o como amigos a personas desconocidas; evitar entrar a enlaces sospechosos que llegue a través de redes sociales o correos electrónicos; crear contraseñas robustas y de un mayor nivel de seguridad; activar los niveles de privacidad más elevados en sus cuentas de redes sociales.

Además, a los padres de familia, los invita a no compartir y publicar fotos de menores de edad; no publicar la ubicación de colegios, parques o sitios que visiten regularmente en compañía de menores de edad; y no compartir fotos íntimas a través de mensajería instantánea o redes sociales.

Para cualquier denuncia los pobladores puede enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 extensión 5086, o a través de las cuentas de Twitter oficiales @SSC_CDMX o @UCS_GCDMX.