Radio de jóvenes para jóvenes

*Integrantes del proyecto "Con puntos suspensivos" hablaron sobre su experiencia al crear podcast dirigidos a dicho sector de la población

Por Ángela Anzo

México, 6 de junio (Notimex).— Con puntos suspensivos, programa de IBBY Radio, es un proyecto comunicacional que se nutre con las ideas, sugerencias e inquietudes de todos sus integrantes; la propuesta radiofónica nace con la intención de generar contenidos atractivos sobre temas de interés para la juventud. Así lo dieron a conocer integrantes del equipo de producción de tal proyecto, quienes participaron en la Primera Jornada Literaria Virtual organizada por Bunko Roma-Condesa; ellos conciben, realizan y producen las emisiones, podcast y materiales visuales de este programa, todo ello bajo el lema: “Porque siempre hay algo más que decir”. Gustavo Martínez compartió que se trata de una radiorevista cultural de jóvenes para jóvenes: "Nosotros nos encargamos de proponer los contenidos que se abordarán durante las emisiones; pensamos este espacio como algo totalmente juvenil, porque no hay una voz así y siempre había hecho falta representación en muchísimos aspectos para los jóvenes y adolescentes... eso es lo que queremos hacer con este podcast”. Señaló que la emisión nació luego de un taller de radio para adolescentes de IBBY México, con minicápsulas que se integraron al programa Un puente de libros y lecturas, construyendo así toda la idea y el concepto que tendría el podcast, los temas y secciones que conformarían a la emisión, entre ellas Chilangolandia, Sabueso lector, Cultura pop, entre otras. Jenni Orozco compartió que, a partir de IBBY México, han podido desarrollar un proyecto que congrega a muchas personas, ello al proyecto le ha permitido crecer y ofrecer sus contenidos en tres de las plataformas más importantes para la distribución de contenidos de audio en línea, apostando a los entornos digitales como un medio de encuentro y comunicación. "Me parece importante porque en general las comunidades de jóvenes están sucediendo en línea y en lo digital, muchas cosas están pasando ahí y creo que muchas veces son desdeñadas en el medio literario; por eso hablamos de lecturas rebeldes... de quienes leen en estas plataformas que aún no son consideradas como válidas, pero que los jóvenes están consumiendo de manera constante".