Pide gobierno argentino incorporar perspectiva de género en Justicia

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad de Argentina, aseguró este sábado que comparar una violación con “desahogo sexual” es “un modo de trabajar que refleja una deuda histórica de los poderes judiciales del país”, esto luego de las declaraciones de un fiscal de Chubut.

Asimismo, lamentó que lo dicho por el fiscal Fernando Rivarola no sea un “caso aislado”, pero pidió que sirviera de ejemplo para impulsar una verdadera transformación en el Poder Judicial de Argentina, pues consideró que este órgano necesita “perspectiva de género”.

Durante su visita a la provincia de Chubut, Gómez Alcorta dijo que la magnitud mediática y política que tuvo el caso refleja el “grave problema estructural en materia de género” de los poderes judiciales del país.

"Este es el tiempo que nos toca vivir, para repensar todas las instituciones no porque queramos, no porque sea optativo, no porque tengamos un movimiento de mujeres dinámico que nos obliga, sino porque además como funcionarias y funcionarios tenemos esa obligación", aseguró la ministra.

El 3 de junio, el fiscal de Chubut, Fernando Rivarola, calificó el abuso sexual tumultuario de cinco imputados contra una adolescente como un “desahogo sexual doloso”.