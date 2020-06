Liberan "Just Mercy" en Estados Unidos para informar sobre el racismo

La cinta Just Mercy de 2019, que retrata la historia de un afroamericano condenado injustamente por asesinato, estará disponible en plataformas digitales en Estados Unidos durante el mes de junio para apoyar el movimiento Black Lives Matter y dar a conocer a sus audiencias sobre el racismo sistemático que existe en ese país.

Tras la muerte de George Floyd por brutalidad policiaca y las posteriores protestas contra el racismo en el país vecino, distintas industrias del entretenimiento han manifestado su apoyo hacia el sector afroamericano que ha vivido por años la discriminación racial en territorio norteamericano.

Parte del apoyo es a través de la cinta Just Mercy que protagonizó Michael B. Jordan y Jamie Foxx, basado en las memorias del abogado activista Bryan Stevenson Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, quien defendió a Walter McMillian después de haber sido condenado erróneamente por asesinato en 1986.

"Creemos en el poder de la historia 'Just Mercy' es un recurso que podemos ofrecer a aquellos que estén interesados en aprender más sobre el racismo sistémico que afecta a nuestra sociedad”, escribió la producción de la película a través de Twitter.

El racismo sistemático es un tipo de discriminación sustentado en leyes, políticas y procedimientos aparentemente neutrales que se les da a ciertos grupos raciales. Este trato diferenciado se da principalmente en procesos de reclutamiento para conseguir empleo, también es conocido como racismo institucional.

Just Mercy, de corte biográfico, está disponible desde el 3 de junio en todas las plataformas digitales de Estados Unidos hasta el término del presente mes,por su parte el actor Michael B. Jordan tiñó sus redes sociales de negro para unirse a la lucha contra la discriminación racial que trascendió en el paro de actividades conocido como Black Out Tuesday el pasado martes 2 de junio.