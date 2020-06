Missael, un joven periodista contagiado de COVID-19 en Nuevo León

El COVID-19 ya ha golpeado a 10 integrantes de los medios de comunicación de Nuevo Léon, principalmente de las fuentes de Congreso y de Gobierno.

La principal recomendación que ha dado la Secretaria de Salud a estos comunicadores, como a cientos de miles de personas más, es no salir, aislarse y no poner en riesgo a sus compañeros, amigos y familiares.

Sin embargo, ejercer el periodismo desde una habitación no es una tarea sencilla y mucho menos placentera, para quienes están acostumbrados a ver las cosas desde la "trinchera de guerra".

Este es el caso del periodista Missael Dávila, quien es reportero de Heraldo Radio Monterrey, Portal MX y corresponsal de Enfoque Noticias.

Lleva siete años ejerciendo la práctica periodística, su cobertura principal es la fuente de Gobierno del Estado y en los últimos meses, la letánica conferencia de prensa diaria de actualización de los casos de COVID-19.

El miércoles, Missael recibió el resultado de su análisis: “positivo al contagio de Coronavirus SARS-CoV-2”, mejor conocido como COVID-19.

“Lo primero que yo pensé fue en toda la gente que pude haber contagiado por los días en que yo no sabia que era un caso sospechoso, el momento donde yo me enteré que tenía que hacerme una prueba de COVID, fue el momento donde comenzó mi confinamiento”, mencionó.

El joven periodista tuvo contacto con aproximadamente 25 compañeros de trabajo, amigos y familiares, hasta antes de saber que tenía el virus en su sistema.

“Es una preocupación de que si no soy yo, tal vez uno de ellos pudiera enfrentar una enfermedad mucho más complicada y ese es un pensamiento que ronda mi mente desde que empezó esta situación y que perdurará hasta que sepa que todos están bien”.

Missael trata de no derrumbar su vida y sabe que saldrá adelante, sin embargo, reconoció que le tomó por sorpresa el resultado de los exámenes médicos y no creía posible formar parte de las estadísticas que diariamente transmitía.

“Soy uno de esos reporteros que se la pasaban en las calles, mi oficina son las plazas, las mesas, las bancas en donde pueda sentarme a escribir, entre cada uno de los eventos a los que asisto o las situaciones que se presentan en la ciudad”, indicó.

Hoy, el aire de la libertad proviene de un abanico y su oficina es su habitación.

“Estoy en mi cuarto las 24 horas del día, de pronto puedo moverme hacia la cocina, trato de no usar las áreas comunes de la casa. Es un espacio más pequeño que se presta para empujar el estrés que uno tiene por los nervios de si se puede o no complicar la enfermedad, de entregar las notas a tiempo”, relató.

Missa, como le dicen sus amigos, está tratado de llevar de la forma más optimista lo que parece ser un encarcelamiento domiciliario, después de ser encontrado culpable de tener COVID-19.

La crónica de este encierro, comenzó a escribirse en su muro de Facebook a partir del jueves 4 de junio.

“Día 1 de mi confinamiento por COVID-19. Hoy no presenté ningún síntoma”, dice su publicación, conjugada con una fotografía de Missael en short, playera de tirantes, cubrebocas y reposando en el suelo.

“Le avisé a todas las personas con las que tuve contacto que se fueran a realizar la prueba, algunas se molestaron. Hoy me marcó el secretario de salud, Manuel de la O, para saber cómo estaba y ofrecerme un medicamento que podría ayudar a disminuir la reproducción del virus en mi cuerpo. Desayuné, comí y cené saludable, además tomé mucha agua. Me dijeron que no puedo hacer ejercicio”.

Missael cierra su mensaje deseando fuerza a todos los compañeros de los medios de comunicacion que pasan por este mismo trance y promete, como informador que es, seguir actualizando su situación.

En entrevista vía telefónica con Notimex, Missa agregó que el mensaje que a le gustaría enviar a todos los compañeros es "que se cuidan, que redoblen estas medidas de sana distancia, que usen cubrebocas, que usen gel atibacterial, que traten de permanecer en su casa en la medida de lo posible”.

“A los patrones de medios, que sean más sensibles, que nos ayuden a realizar de forma remota el trabajo, que no tengamos miedo, es una situación extraordinaria y dejarnos vencer empieza por el miedo y que no es un juego, ni algo que en este momento podamos resolver”, concluyó.