J Balvin lamenta muerte de joven afrodescendiente en Colombia

El reggaetonero J Balvin expuso la violencia racista que también existe en su natal Colombia, y lamentó la muerte del joven afrodescendiente Anderson Arboleda, golpeado en la cabeza por policías en Puerto Tejada.

“Una de las cosas que me roba el sueño en las noches en la injusticia y por eso pido que se investigue y que se indague la muerte de Anderson Arboleda, un joven afrodescendiente de Puerto Tejada, norte de Cauca”, expresó el cantante en una publicación en sus redes sociales.

En dicho texto, J Balvin explicó que el joven salió de su casa durante la cuarentena para llevar a su hermano a casa de un familiar y cuando regresaba dos uniformados lo golpearon en la cabeza, lo cual le provocó la muerte.

Es así que dijo que levanta la voz en protesta y de justicia: “Estas situaciones no solo pasan en otros países, acá también hay racismo y por eso quiero denunciarlo. Si me permiten pedir algo en este momento, pido que este caso se investigue y se esclarezca”.

Además, dijo que aunque no puede sentir lo que otros sienten en medio de su dolor, sí siente mucha empatía con este tipo de situaciones: “Mi posición no nubla mi corazón, ni posición no me hace sentir ajeno a las cosas que pasan en mi país, no soy insensible y precisamente al ser una persona que es escuchada, tengo el deber de comunicar hechos que me pasan y me llenan de ansiedad”.

Con el caso de Anderson, se sigue extendiendo por el mundo el debate contra el racismo, desatado tras el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos.