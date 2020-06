Enrique Krauze se pronuncia con respecto a las protestas en Jalisco

*En su cuenta de Twitter, el historiador elogió el proceder de Enrique Alfaro, gobernador de aquella entidad, en el marco de las manifestaciones sociales contra el abuso policiaco

México, 5 de junio (Notimex).— Luego de que el pasado 4 de mayo el ciudadano Giovanni López muriera durante una prolongada detención por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; diversas protestas se han suscitado para exigir justicia en dicho caso. De acuerdo con la declaración del hermano de Giovanni López, la víctima fue detenida, presuntamente, por no usar cubrebocas; durante su arresto, murió bajo custodia policial presentando múltiples golpes y, según relatan los familiares de López, presentaba una herida de bala en una pierna. En los últimos días no sólo artistas han pedido justicia en este asesinato, sino que grupos enteros de personas han salido a las calles para expresar su repudio ante tal suceso. Tras las manifestaciones de inconformidad llevadas a cabo durante la tarde de ayer en el centro de Jalisco; este viernes el historiador Enrique Krauze publicó —en su cuenta de Twitter— un mensaje en el que se lee: “El gobernador Enrique Alfaro honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno. Y pasó a la historia por resistir”. En dicha publicación del autor de La presidencia imperial (1997), el ensayista eligió silenciar los comentarios de aquellas personas que no estuvieran etiquetadas en la misma. Tales declaraciones del historiador, ensayista y editor mexicano se presentan en el marco de las expresiones de inconformidad provenientes desde distintos sectores de la sociedad jalisciense, las cuales durante el pasado 4 de junio en el Centro de la capital de aquella entidad fueron dispersadas por la policía al usar gases lacrimógenos, acompañando tales acciones con exceso de violencia por parte de las mencionadas fuerzas policiacas. Dentro del contexto de dichas protestas, en Internet circula un video en donde se escucha cómo un elemento de seguridad pública afirma: “¡los vamos a matar!”; dicho video se hizo viral, al igual que otro en donde un encapuchado prende fuego a un policía de dicha entidad.