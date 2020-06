Premio Princesa de Asturias para Ennio Morricone y John Williams

*El jurado destacó que su trabajo ha trascendido géneros y fronteras; y su talento, enriquecido cientos de películas

México, 5 de junio (Notimex).— El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, el cual reconoce el valor fundamental de la creación musical para el cine, falló a favor de los músicos Ennio Morricone y John Williams, debido a que sus innumerables composiciones “no sólo han sido un telón de fondo para acentuar atmósferas o definir personajes, sino que han traspasado la pantalla y han sabido mezclar perfectamente los fondos de la historia de la música con el sonido de su tiempo, sin olvidar su propia idiosincrasia”. Aunado a ello, de manera virtual, el jurado destacó que el talento de ambos compositores ha trascendido géneros y fronteras, así como el hecho de que "los dos autores premiados han enriquecido con su talento cientos de películas. Mientras Morricone construyó su reputación poniendo música desde Europa al lejano oeste americano, Williams trasladó el espíritu de la tradición sinfónica vienesa a grandes éxitos de Hollywood”. John Williams (Nueva York, 1932) es considerado uno de los más populares compositores de orquesta de la era moderna, ha creado la música filmes como El violinista en el tejado, La lista de Schindler y Memorias de una geisha, entre otras. Participó en las tres primeras películas de la serie de Harry Potter y la que está considerada la banda sonora más popular de la historia del cine, la de la saga de La Guerra de las Galaxias. Su música, influenciada por el jazz, va desde el sonido sinfónico de las grandes orquestas al intimismo, pasando por estilos populares o folclóricos. Entre el legado de Ennio Morricone (Roma, 1928) están las más de 400 bandas sonoras que ha realizado para cine. Hizo su debut cinematográfico en 1961 con la banda sonora de la película El federal, de Luciano Salce. Entre sus obras más reconocidas se encuentra la ambientación sonora de Cinema Paradiso. Compuso música de cámara, piezas sinfónicas, óperas y cientos de canciones para artistas de música ligera y pop. Fue nombrado como Caballero de la Legión de Honor de Francia y Comendador, Gran Oficial y Caballero de Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana. En 2016 ganó el Óscar y su tercer Globo de Oro por la banda sonora de Los odiosos ocho, de Tarantino. De acuerdo con el sitio del Premio, tras recibir la condecoración, el compositor italiano externó: “He elegido escribir música como una forma de comunicación. La música, de hecho, sin que haya nadie que la escuche, no tiene sentido. He trabajado toda la vida tratando de mejorar, intentando no estar nunca parado, de no sentarme jamás y mirar hacia atrás, a todo lo que he hecho. “Tengo 92 años y veo que la Familia Real de España y la Fundación Princesa de Asturias quieren reconocerme con este prestigioso Premio. Hoy es un día para reflexionar y pensar en el camino recorrido, sentir con humildad y gratitud que, quizá durante mi trabajo, he sido capaz de llegar a las personas y compartir con ellas la experiencia única que es la música. Esto es lo que significa para mí el Premio Princesa de Asturias de las Artes”.