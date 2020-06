Erasure anuncia nuevo álbum “The Neon”

El dúo británico de synthpop Erasure anunció en redes sociales su décimo noveno álbum de estudio The Neon, el cual se estrenará el 21 de agosto próximo y viene después de dos años cuando lanzaron World Beyond.

Como muestra de lo que será su nuevo trabajo discográfico, Vince Clarke y el cantante Andy Bell liberaron en plataformas digitales el primer sencillo Hey Now (Think I Got A Feeling).

De acuerdo con información de la revista británica The Quietus, los creadores de A Little Respect entraron al estudio con optimismo y positivos, luego de desarrollar por su cuenta proyectos personales: "Nuestra música es siempre un reflejo de cómo nos sentimos", dice Vince Clark.

"Andy estaba en un buen lugar espiritualmente, y yo también, realmente buenos lugares en nuestras mentes. Puedes escuchar eso", añadió.

Por su parte Andy Bell comentó: "Se trataba de renovar mi amor, con suerte nuestro amor, por el gran pop. ¡Quiero que los niños ahora escuchen estas canciones! Quería recargar esa sensación de que el pop puede venir de cualquiera".

El álbum estará compuesto por 10 temas, escritos y producidos por Erasure, en tanto los fans podrán pre ordenarlo o bien, escuchar el primer corte musical.

"'The Neon' es un lugar imaginario que ponemos en el mundo real. Podría ser un club nocturno, un comercio, una ciudad, un café, un país, una habitación, un restaurante o cualquier otra cosa. Es un lugar con una luz cálida y brillante y este álbum te lleva allí", expresaron.

Cabe recordar que el dúo ha vendido a lo largo de 30 años más de 25 millones de discos y son poseedores de los clásicos que se mantienen vigentes como A Little Respect, Always y Love To Hate You.