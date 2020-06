Morenistas piden pruebas a Alfaro tras acusarlos de protestas en Jalisco

Luego de los protestas que se registraron este jueves en Guadalajara, Jalisco debido al asesinato de un hombre a manos de policías, y de que el gobernador Enrique Alfaro culpara al partido Morena; varios morenistas se desmarcaron de lo sucedido y le pidieron al mandatario comprobar su acusación.

Y es que después de las manifestaciones en contra del homicidio de Giovanni López, que presuntamente cometieron policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, el gobernador salió a dar un mensaje en el que incluso culpo al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Pido al Presidente que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo", declaró en un video que difundió en redes sociales.

Ante la aseveración, la respuesta vino del presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien respondió también en redes y le pidió a Alfaro castigar a los responsables del asesinato y "no mentir" sobre quien estaba detrás de las protestas.

"El gobernador de Jalisco no debe mentir. Morena nada tiene que ver en los acontecimientos suscitados el día de hoy en la ciudad de Guadalajara", escribió el dirigente nacional morenista.

Quien también se manifestó en contra de los dichos del mandatario jaliciense, fue uno de los fundadores, el escritor Pedro Miguel quien en sus redes sociales escribió: "Morena siempre ha recurrido a métodos pacíficos y legales de lucha, Enrique Alfaro, y lo sabes perfectamente. Lo que amenaza con incendiar Jalisco es tu propia estupidez".

Mientras que el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafel Barajas, aseguró que el gobernador deberá de probar sus dichos, y subrayó que tras la actuación policial de ayer se mostró el carácter autoritario de Alfaro.

"Alfaro acusa a Morena por los disturbios en Guadalajara. Que lo pruebe. Los disturbios tienen su origen en el autoritarismo y la represión criminal. Que el gobernador haga acusaciones graves sin pruebas es otra muestra de su carácter autoritario y su talante represivo", escribió en su cuenta de Twitter.

Incluso las acusaciones que hizo el jaliciense en contra del titular del Ejecutivo federal también fueron respondidas por el propio López Obrador, quien calificó los dichos de Alfaro como un exceso.

"No, no, no, ayer dijo que era yo, o sea, que me pedía a mí. Me pareció también un exceso. Claro que no tengo nada que ver absolutamente, no debió mencionarme. Debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena", fustigó López Obrador.