Cuestiona AMLO declaración de Ramírez Cuellar sobre austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, se haya cansado de la austeridad cuando hay gente con mucha necesidad.

Ayer, Ramírez Cuellar afirmó que los planes de austeridad del gobierno federal ya han llegado a su límite, por lo que manifestó la urgencia para que se acceda al financiamiento externo.

El dirigente morenista planteó que el endeudamiento sería responsable fijando los criterios y el monto de su operación como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

“Se les olvidaba de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Por qué no se aguanta la austeridad si como servidores públicos se tiene garantizado el sueldo, por qué no se va a aguantar la austeridad?”, cuestionó López Obrador.

En conferencia de prensa señaló que el gobierno debe trabajar en la justa medianía y no se debe pensar en caer en los retrocesos políticos y económicos que tanto daño le han hecho al país.