Elenco de “Amor en custodia” se reúne en línea para recordar anécdotas

A casi 15 años de haberse estrenado el melodrama televisivo Amor en custodia, su reparto encabezado por Margarita Gralia, Paola Núñez y Andrés Palacios, se reunieron en una videollamada grupal, con otros miembros del elenco, para recordar anécdotas relacionadas con el proyecto, su grabación y los personajes.

Al iniciar la trasmisión también se encontraban las actrices Verónica Langer, Adriana Louvier, Verónica Merchant, Itari Marta, Sophie Alexander Katz, Lisset, Daniela Schmidt, Fabiana Perzabal y Carmen Madrid, quienes eligieron a Palacios para contextualizar sobre de qué trataba la telenovela, misma que, en palabras de Núñez, rodaron en año y medio, con 285 episodios al aire.

“La empresa no tenía fe en esta telenovela, la empresa puso esta telenovela por un 'tiempito', la iban a cortar muy pronto para apostarle a otra que, el titulo original, que no sé si se lo pusieron después, se llamaba 'Machos', pero arranca nuestra historia, nuestra telenovela y supera todos los ratings esperados por ellos”, platicó Gralia, quien manifestó que, tras el éxito del melodrama, incluso se alargó.

“Yo recuerdo perfecto que por cómo era el perfil de los personajes, nos hicieron castear a las dos, los dos”, compartió la actriz Adriana Louvier sobre "Tatiana", su personaje y “Barbie”, que encarnó Núñez, quien platicó que el papel surgió como una crítica a las niñas "fresas" y que, después, se convirtió en una caricatura construida gracias a la retroalimentación del público.

El ausente en la videollamada fue Sergio Basañez, quien dio vida a “Juan Manuel Aguirre”, sin embargo, fue recordado por Margarita Gralia, quien destacó su gran disciplina e intensidad actoral, toda vez que Sophie Alexander Katz lo recuerda como una parte importante de su educación para actuar en televisión, pues él le ayudó a aprender a manejarse frente a las cámaras.

“Las novelas eran como un referente para toda la sociedad, eran como otra cosa”, añadió por su parte la actriz Verónica Langer, cuyo comentario fue retomado por Núñez para explicar que el éxito de Amor en custodia, también se debió a toda la programación de Azteca, la cual tenía gran popularidad en aquellos años gracias a programas como La Academia y Desafío de Estrellas, este último, del que se salió el tema de Barbie y Pacheco, Si no estás conmigo.

“A mí me invitaron a grabar una canción muy especial, que no era el tema principal de la novela”, compartió la cantante Cynthia Rodríguez, quien hizo su aparición brevemente para cantar una parte de Si no estás conmigo, la cual interpretaba al lado del cantante José Luis, y que sonaba en los momentos que compartían los personajes de Palacios y Núñez.

Itari Marta, quien encarnó en dicha trama a “Millie”, una chica invidente, precisó que tal era el éxito, que la gente llegó a creer que realmente no veía, situación que despertó las risas de los presentes en la videollamada, quienes ante el cuestionamiento de ¿qué significó el melodrama televisivo?, respondieron que fue un parteaguas en sus carreras y en sus vidas.

“No me gustó que se hubiese alargado tanto, porque creo que la historia iba decayendo, pero fue realmente una novela y un proyecto muy exitoso, de calidad”, explicó por su parte Gralia, quien en algún punto de la trasmisión mencionó “la libré”, esto tras haber superado al COVID-19, enfermedad que también adquirió su esposo.

Hacia el final de la trasmisión, que duró poco más de una hora, el elenco comentó que, quizá una de las razones por las que la telenovela no se puede retrasmitir, es porque otra empresa tiene los derechos de la historia, e hicieron referencia a la versión titulada “Amores Verdaderos”, que realizó Televisa con Erika Buenfil, Eiza González, Sebastián Rulli y Eduardo Yáñez como protagonistas.

“Lo que importa es el éxito que tuvimos nosotros, el placer de hacer nuestro ‘Amor en custodia’, de hacer nuestros personajes, eso ¿quién nos lo quita?”, puntualizó Margarita Gralia quien, durante la videollamada, se desvivió en halagos para sus compañeros y se mostró feliz de reencontrarse con ellos, aunque sólo a la distancia.