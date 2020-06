López Obrador destaca lealtad del Ejército Mexicano

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la lealtad del Ejército Mexicano tras rechazar la militarización del país, "porque es un Ejército es surgido del pueblo" y su Gobierno es civilista.

En la segunda parte de la entrevista con el productor Epigmenio Ibarra en Palacio Nacional, recordó que el Ejército mexicano surgió del pueblo a partir del asesinato del presidente Francisco I. Madero,

Afirmó que la cúpula militar mexicana a diferencia de otros países no está vinculada ni convertida en una oligarquía, es un ejercito surgido del pueblo, y aseveró que el soldado es el pueblo uniformado que le ha demostrado una gran lealtad a México, a la Patria y a las Instituciones.

"Han ido asimilando y llevando a la práctica la doctrina del respecto a los derechos humanos, eso es muy importante, además en un es un ejercito muy disciplinado, es una gran institución, que junto a la Marina, son dos instituciones pilares del Estado Méxicano".

El presidente negó que se esté militarizando al país, porque el suyo es un Gobierno civilista y el mismo ejercito así lo entiende y respecta, al mando civil.

"De acuerdo a la ley del Ejército, yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, y son respetuosos, todo se me consulta. No actúan sin consultarle al presidente, y con mucha lealtad".

El mandatario también habló sobre el caso Ayotzinapa, y reconoció que significa una herida abierta para el pueblo mexicano

Insistió que se está investigando y serán castigados los responsables del caso de Ayotzinapa, porque es un compromiso con el pueblo mexicano, "una herida que sigue abierta".

López Obrador hizo un llamado a no caer en provocaciones porque dijo que los conservadores están muy desquiciados, "no hay que confrontarlos pero hay que hablar despacito, relajados".

Señaló que hay gente que no coincide con el proceso de transformacion de su Gobierno. "No creen en la transformación del país, no tienen como objetivo superior el de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México".

Mientras haya orden, vamos a seguir enfrentando todos los retos, afirmó el presidente López Obrador.

Señaló que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se profundizó más la desigualdad social en México. A finales de su gobierno México tenía 24 multimillonarios.

El proyecto del cambio de su Gobierno busca crecer pero con bienestar, el progreso con justicia, "ese el cambio, eso es lo que queremos aportar, es muchísimo mejor modelo que el anterior, y demostrar que se puede, que es viable, aseveró.