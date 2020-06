Paramédico se contagió de COVID-19 y vive para contarlo

Brayam Ricardo Orozco Martínez es supervisor médico en el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), y por su profesión se contagió de COVID-19 y se recuperó. Él formó parte de los más de 250 profesionales de la salud en la entidad infectados, de estos cinco han fallecido.

El joven Brayam trabaja en Salamanca. Contó que en un primer momento que no sentía síntomas de COVID-19 en su cuerpo, pero de un momento a otro tuvo dificultades para respirar. Fue entonces cuando regresó a su trabajo en el Hospital General y en el área COVID fue atendido.

Relató que después se hizo la prueba y en un lapso de 48 horas confirmó que tenía coronavirus. Se le recetó aislamiento domiciliario y cuidados, por lo que con un tratamiento oportuno pudo salir.

Dijo que todos los días le llamaron para conocer su estado de salud bajo un monitoreo de la autoridad sanitaria. Sin embargo, los primeros siete días fueron los más difíciles.

“Los primeros siete días fueron los peores porque sentía dificultad respiratoria y dos días taquicardia, al no tener síntomas, esto no significa que me podía reintegrar a mis actividades normales, o incluso salir de esa, sino que es salir de estos tratamientos. Y se hace una segunda prueba después de 15 días”, expone.

Ahora Brayam está recuperado, pero dijo que eso no significa que pueda andar sin cubrebocas, que ya no siga las medidas sanitarias o que haya generado inmunidad al virus. Aseguró que hasta que no se tenga una vacuna o medicamento contra el COVID-19, él y todos están expuestos a contraerlo.