Gerard Way se une a protestas contra el racismo

El vocalista de la agrupación My Chemical Romance, Gerard Way, se solidariza y pronuncia ante los casos de racismo, a través de un mensaje a sus seguidores a quienes pide se sumen a las donaciones a la organización Fondo de Defensa Legal y Educación de NAACPL, que lucha por la justicia racial.

El músico estadounidense, en su cuenta de Instagram, lanzó un mensaje a sus seguidores sobre los privilegios que él posee por ser una persona de tez blanca, además mencionó que se ha dado el tiempo para pensar en ellos y en lo que sucede por tener un tono de piel diferente.

“Tener el tiempo y, lo que es más importante, la seguridad para considerar las palabras es un privilegio para mí, junto con muchos otros privilegios que poseo debido al color de mi piel. Y estos son privilegios de los que no todos se benefician”.

Way expresó: “No hay mucho tiempo para pensar, seguramente no en días cuando una rodilla está en tu cuello. Cuando las balas penetran, o el gas lacrimógeno encuentra su marca. Cuando generaciones de opresión sistemática habilitada, y sus guardianes, trabajen en tu contra. Cuando no se te brindan oportunidades" debido al color de piel con el que naciste, aseguró.

El músico hizo referencia al caso de George Floyd, quien fue sometido contra el suelo y asfixiado por el expolicía Derek Chauvin, el 25 de mayo; además, señaló que tal vez no pueda sentir el dolor que sienten las personas por no ser tratadas con respeto, sin embargo, lamentó que estas situaciones no cambien y continúen sucediendo.

Finalizó su publicación pidiendo apoyo para el Fondo de Defensa Legal y Educación de NAACPL, agregó que continuará educándose y resaltó: “Sólo puedo abrirme a ti y aceptar lo que tienes que dar… Estoy, y seguiré, inspirado por tu ira”.