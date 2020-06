Advierte Bienestar que no solaparán fraudes con Sembrando Vida

María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, advirtió que no se solapará que se cometan fraudes con el programa Sembrando Vida, ni que hagan escarnio con la gente que ha estado más marginada.

Lo anterior, luego de que varios campesinos acusaron que se les pide dinero para formar parte del programa o continuar en él, por lo que la funcionaria señaló este tipo de casos como fraude y pidió que sean denunciados.

“Nosotros lo vemos como fraude. Si alguien te pide un recurso o dinero para entrar a un programa del Bienestar, y hemos recalcado nosotros, háganos favor de denunciar y volvemos a comentarlo y decirle que no vamos a solapar que en el programa Sembrando Vida hagan escarnio de la gente que ha estado más marginada. Hablo de las y los campesinos”, declaró.

Durante la conferencia de prensa para dar a conocer los avances de los programas del Bienestar, afirmó que la dependencia a su cargo ha sido transparente y si se llega a conocer sobre hechos de ese tipo, trabajarán en el tema.

“No lo vamos a permitir y siempre hemos sido muy claros en los programas que tenemos en nuestro encargo en la Secretaría de Bienestar vamos a ser enfáticos”, reiteró.

A su vez, Javier May Rodríguez, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la dependencia, comentó que de los nombres de quienes presuntamente han sido extorsionados, no están en la base de datos del programa.

“Charly López no está en la base de datos de nosotros. En el tema de Armando Cruz tenemos 49 personas con el mismo nombre en el programa”, declaró.

“Este programa (...) el pago al sembrador es directo. En la Comunidad de Aprendizaje Campesino, que es donde toman acuerdos, tienen su reglamento y ellos regulan. Es muy difícil que un técnico pida dinero y la Comunidad de Aprendizaje Campesino no esté enterada”, aseveró.

May Rodríguez mencionó que en ocasiones la Comunidad de Aprendizaje Campesino hay acuerdos de cooperación para la compra de bolsas e insumos, pero enfatizó que se trata de convenios que se hacen en asamblea.

“Estamos en la antesala de proceso electoral y (este programa) se va a politizar porque ya no están los dirigentes allí, los líderes campesinos no bajan el recurso con ellos y no es a través de ellos que se empadrona a los empleadores. Ya no se baja el recurso a través de organizaciones, es a través del productor y ellos ponen las reglas y nosotros evaluamos de acuerdo con lo que ellos programa en su trabajo”, abundó.

Si los productores dicen que van a trabajar tres días a la semana en el vivero y los otros días trabajarán en su parcela, se evalúa porque el técnico supervisa las parcelas, puntualizó.