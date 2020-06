Trump responde a críticas de Mattis, le llama “general sobrevalorado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este miércoles al exsecretario de Defensa Jim Mattis “el general más sobrevalorado del mundo”, después de que Mattis criticara duramente las decisiones del mandatario sobre desplegar al ejército frente a las protestas.

“Probablemente la única cosa que Barack Obama y yo tenemos en común es que ambos tuvimos el honor de despedir a Jim Mattis, el general más sobrevalorado del mundo. Le pedí su carta de renuncia y me sentí muy bien. Su apodo era 'caos', que no me gustó y cambié por 'perro enloquecido', tuiteó Trump.

Más temprano este miércoles, Mattis, quien habría renunciado a su cargo en 2018 como protesta por la política del gobierno de Trump en Siria, acusó al presidente de amenazar la Constitución al militarizar la respuesta a las protestas por la muerte de George Floyd y de dividir a la sociedad estadounidense.

Trump añadió en su respuesta que la fuerza de Mattis no era militar, “sino relaciones públicas personales. Le di una nueva vida, cosas que hacer y batallas para ganar, pero rara vez ‘traía a casa el tocino’. ¡Me alegro de que se haya ido!”.

La declaración de Mattis fue publicada en The Atlantic. En ella, llamó a los estadounidenses a unirse sin Trump y a no distraerse por “un pequeño número de infractores de la ley”, refiriéndose a los incidentes de saqueos y otros disturbios ocurridos en esta semana de protestas.