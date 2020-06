Piden destitución de presidenta de Comisión de Equidad y Género en NL

Activistas de la asociación civil Mujeres + Mujeres entregaron este martes, al Congreso del Estado, la petición formal para que sea destituida la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Karina Barrón Perales.

De acuerdo con las activistas, la legisladora lleva cuatro años en este cargo, lo cual viola la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del Estado.

Esta movilización para tratar de destituir a Barrón Perales surge después de que la legisladora decidiera emitir su voto a favor de la creación del PIN Parental; reforma a la Constitución que finalmente fue desechada porque no completó los 28 votos que se requerían.

De acuerdo con la vocera de Mujeres + Mujeres, María Santos, durante el fin de semana se reunieron mil 55 firmas para apoyar este escrito donde se pide la remoción de la legisladora como presidenta de la Comisión de Equidad y Genero.

El documento fue entregado en la oficialía de partes del Congreso del Estado, dirigido al presidente, Juan Carlos Ruiz y al coordinador de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Carlos de la Fuente.

“Rechazamos la permanencia de la Diputada Barrón en esa Presidencia, primeramente, por ser contraria a la ley; y en segundo lugar, porque su trabajo en el Congreso ha fallado en la representación de todas las mujeres, niñas y adolescentes de Nuevo León”, señaló Santos.

La activista aseguró que este documento cuenta con el apoyo de al menos 45 asociaciones civiles más de mujeres como Arthemisas por la Equidad, Arkali Espacio Cultural, Asamblea Feminista Nuevo León, Creando Espacios, Cresex, He for She Tec de Monterrey, Frente Feminista UDEM, Frente Universitario Feminista.

Además están los grupos Género, Ética y Salud Sexual A.C., Girl Up Políticas UANL, Movimiento por la Igualdad Nuevo León, Reapropia Mx, Red de Defensoras Digitales, Red Necesito Abortar, Red Paridad Nuevo León, Voces de Mujeres en Acción y Womerang.

La diputada Karina Barrón contestó a las inconformes asegurando que se trata de golpeteo político en su contra por haber votado, de forma libre y a conciencia, como les permite la Constitución.

De la misma forma la asociación civil Familias Fuertes Unidas por México consideró que este intento de destitución es violencia política de Género en contra de la diputada, por lo que presentarán la denuncia penal correspondiente contra quien resulte responsable.

-Fin de nota-