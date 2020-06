Laura Flores recuerda momentos que vivió junto Alejandra Ávalos

La actriz y cantante mexicana Laura Flores, recordó los momentos en los que trabajo junto a la también cantante, Alejandra Ávalos, quien señaló a Laura Flores y Erika Buenfil como dos actrices que la molestaban por su aspecto físico.

Laura Flores, compartió en su cuenta de Instagram un vídeo dirigido hacía Alejandra Avalos, donde le muestra su reconocimiento por ser una buena actriz y cantante, además señaló que los recuerdos que tiene junto a la cantante han sido lindos; ambas participaron en obras de teatro donde alternaban papeles.

La actriz de 56 años, expresó que ella no recuerda lo que Ávalos contó sobre haberla hecho sentir mal por su complexión física; Flores expresó que siempre ha sido respetuosa con sus compañeros de trabajo y comentó:

“No me acuerdo, de verdad, haber ido un día a un lugar, como ella lo establece, pues no, no me acuerdo y es algo que yo no haría ni con ella ni con nadie, porque yo no soy quien para juzgar o burlarme de los demás, mucho menos cuando yo sé lo que es estar en un escenario, rompiéndote la cara para hacer bien tu trabajo”.

Finalmente, Laura le envió un mensaje a la cantautora en donde resaltó que lo único que tenía que decir sobre ella eran cosas lindas y de admiración hacia su persona y carrera artística, ya que ella la admira como cantante y escucha su música.

“Me sorprende esto, pero la verdad yo lo único que quiero, no quiero ni siquiera contestar por qué dijo esto o por qué dijo lo otro, yo lo único que quiero decir es que Ale para mí es una gran artista, una gran cantante, preciosa, guapísima, siempre lo ha sido”, espera verla pronto para poder compartir con ella y hablar como dos personas respetuosas y "cuerdas".