Necesaria una "síntesis de las religiones": Javier Melloni

*El escritor aboga por la madurez y serenidad de las personas para entablar un diálogo hacia ese fin

México, 2 de junio (Notimex).— Para Javier Melloni, escritor, jesuita y “proyecto de ser humano”, como él mismo se describe, “es hora de que la humanidad abrace la totalidad de su legado espiritual” y se dé cuenta que “nos necesitamos los unos a los otros”. Al impartir una videoconferencia por redes sociales sobre su libro Hacia un tiempo de síntesis, recientemente reeditado, el autor dijo que “si las religiones pasaran de pretender competir en su totalidad a compartir plenitudes (sería) una maravilla”, sobre todo en un momento como el actual, cuando el planeta requiere de “todas las religiones con su riqueza de sabiduría”. En ese sentido, apuntó que “las religiones nos dan un lenguaje, símbolos e instrumentos”; no obstante, se requiere ser capaz de identificar aquello que para una de ellas es importante y encontrar su equivalente en otra para entablar un diálogo. Aceptó que el encuentro entre las doctrinas religiosas no es fácil, pues se requiere de “la madurez y serenidad de aceptar las luces y las sombras” de cada tradición, para de esa forma conjuntarlas y, así, tener una “apertura a lo divino, a lo humano y a lo cósmico”. Respecto al hecho de que todo ser humano es necesario, el escritor recordó una frase de los pueblos originarios de Norteamérica, que señala que “todos los lugares son el centro del mundo”, por lo que no sólo todos los hombres son indispensables, sino también la totalidad de los habitantes de la Tierra. Sobre la crisis sanitaria actual, señaló que a pesar de que el virus es global, no todos la han vivido de la misma forma, pues hay quienes han tenido menos oportunidades. Estableció que “el coronavirus no es un enemigo al que hay que eliminar, es un adversario con el que hay que aprender a caminar”.