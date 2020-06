Notimex respeta la legalidad con nuevo amparo concedido

El Juzgado Octavo en Materia Administrativa admitió una demanda de amparo que interpuso la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en contra de actos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que pese a la emergencia sanitaria ha emitido resoluciones contradiciendo los protocolos de salud en plena pandemia por la COVID-19.

Víctor Manuel Fernández Peña, director jurídico de Notimex dijo que se respeta la decisión del tribunal que emitió la notificación de la admisión de la demanda de amparo este martes 2 de junio de 2020 a favor de la Agencia.

“El trámite ya fue admitido, así como la suspensión de plano, porque solicitamos el aplazamiento contra los actos de la JFCA, que se ubican en el Artículo 15 de la Ley de Amparo”, informó el representante jurídico de Notimex.

El litigante señaló que en este caso la JFCA debe aplazar las actuaciones porque actualmente las actividades en los tribunales implican peligro a la salud y contraviene los lineamientos decretados por la Secretaría de Salud Federal.

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano interpuso el recurso luego de que el pasado 13 de mayo la JFCA, que preside María Eugenia Navarrete Rodríguez, emitió un comunicado en el que puso de manifiesto que los procedimientos de huelga no se suspenden.

“Esto demuestra que la junta no ha tomado las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la salud, y por ello nos están admitiendo la demanda de amparo”, indicó Fernández Peña.

El abogado destacó que tras esta resolución la JFCA no podrá llevar a cabo actuaciones procedimientos contra Notimex hasta que garantice que no hay peligro de contagio del SARS-COV2, virus presente a nivel mundial y en México no es la excepción.

Para la Agencia de Noticias del Estado Mexicano la huelga que estallaron el pasado 21 de febrero un grupo de extrabajadores adheridos al SutNotimex es ilegal, ya que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les dio la toma de nota, es decir, el reconocimiento oficial como dirigentes sindicales a un grupo de trabajadores ya despedidos.

Notimex continua sus actividades dando sus acostumbrados servicios informativos todos los días a sus suscriptores y la sociedad en general a través de su portal, su canal de televisión en You Tube y mediante las diversas redes sociales.