Advierte Tokio de nueva oleada de coronavirus

La jefa capitalina, Yuriko Koike, advirtió hoy a la metrópolis japonesa de una segunda oleada del nuevo coronavirus debido a los reportes de 34 contagiados por el nuevo tipo de neumonía.

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que entrará en vigor la “alerta Tokio”, que será una serie de medidas antipandemia que implementará el gobierno para evitar más infecciones, principalmente en espacios de trabajo y otros sectores que hayan reaperturado actividades.

La treintena de casos ocurre a tan solo una semana de que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, diera fin con el estado de emergencia para las 47 prefecturas del archipiélago, al tiempo no se reportaba esta cantidad de casos en un rango de 24 horas.

Koike urgió a los residente de esta capital a “ser lo más cuidadosos que puedan”, en especial al recurrir a los sitios de esparcimiento nocturnos, ya que, de acuerdo con autoridades sanitarias, Japón podría estar en cara de una anticipada ola de rebrotes.

Señaló que ningún ciudadano podrá estar en el exterior sin uso de protección como cubrebocas y caretas, además instó a la población a respetar el distanciamiento social, recomendado desde el inicio de la crisis sanitaria.

No obstante, la alerta no pretende que los capitalinos regresen a sus hogares pero sí el cierre de negocios que no acaten medidas. Incluso el ministro de economía Yoshitoshi Nishimura adelantó el lunes que el gobierno no tiene un plan de vuelta al confinamiento si los contagios se disparan de neuva cuenta.

“La petición podría considerar el cierre de negocios si en ellos se reportan brotes de hasta 50 personas, otra medidas se analizarán”, añadió Koike.