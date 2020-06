Critican a Mauricio Martínez por su postura ante el racismo

El actor mexicano Mauricio Martínez, reconocido por su participación en el programa televisivo Operación Triunfo México, fue atacado por internautas en redes sociales al expresar su postura sobre el racismo, con relación al caso George Floyd.

“Benito Juárez fue presidente de México en 1858. En EEUU no hubo un presidente de color sino hasta 2009, cuando Obama llegó al poder. Con eso tienes para darte cuenta que el tema del racismo aquí en EEUU es mucho más profundo. No niego que Mexico sea racista, pero no se compara”, escribió en su cuenta de Twitter.

La publicación causó revuelo, dividió opiniones y se convirtió en tendencia en la misma red social: “Mauricio Martínez, no sé quién eres, ni qué haces de tu vida, pero asumo que eres mexicano, por ello me sorprende que no sepas que Benito Juárez fue un indígena zapoteca, no un ‘negro’”, “A mí me enorgullece que México haya tenido un presidente indígena siglos antes que EEUU. No entiendo la ofensa de tu tuit”, escribieron algunos internautas.

El actor de 42 años se tomó el tiempo de responder algunas críticas y finalmente publicó un comunicado: “Fui tendencia en México y todo derivó de que un actor mexicano cínicamente dijo que ahora que se nos pasara la indignación por el asesinato a cuadro de una persona en EEUU, nos concentráramos en el racismo en México”.

“A manos, claro está, de quién cobra por cuidar las garantías y la integridad de los ciudadanos que es la policía; me queda claro que podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero aquí en Twitter, hay gente que de plano no sabe o no quiere leer”, añadió.

Finalmente expresó: “Por último, le guste a quien le guste, sostengo lo que dije en mi tuit: el racismo que viven los afroamericanos no es igual al que se vive en México por ser de piel morena. Aprovechar el BLM para señalarlo hasta me pareció ofensivo a mis seres queridos afroamericanos, gracias”.