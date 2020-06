Metallica lanza colección de ropa deportiva para surfistas

La banda estadunidense de heavy metal Metallica colaboró nuevamente con una marca deportiva exclusiva para surfistas, se trata de una colección temática en honor a su aclamado disco The Black Album que estrenaron en 1991.

Los estadounidenses ya habían trabajado con la famosa línea de ropa Billabong LAB en 2007, 2019 y recientemente en marzo para lanzar una serie de prendas centrada en el diseño del clásico Master Of Puppets de 1986, ahora repiten la colaboración con artículos que incluye un traje de neopreno "Black Album" y pantalones cortos "Ride The Lightning", entre otras piezas como camisetas, chalecos, sudaderas y chaquetas.

El artista encargado de los diseños representativos de la agrupación californiana es Brian Schroeder, creador de la portada de su otro álbum And Justice For All, el cual también tuvo su gama temática con la ayuda del surfista australiano de 21 años, Ethan Ewing, ícono de esta práctica y quien modeló las prendas tiempo atrás.

"Han sido colecciones espectaculares. Estamos muy agradecidos de haber trabajado con una banda tan legendaria en un proyecto de este alcance y esperamos que la gente disfrute el producto tanto como nosotros", dijo Evan Slater, vicepresidente de marketing global de la marca, de acuerdo con Udiscovermusic.

"Hay mucha ira en el metal, pero es una buena ira. Es un gran lanzamiento, casi como surfear, al ritmo del océano", dijo el bajista de Metallica de origen mexicano Robert Trujillo, quien además practica este deporte sobre la olas del mar.

Por su parte, el guitarrista Kirk Hammet comentó sobre esta fusión: “Para mí, la emoción del Heavy Metal y la emoción de montar una ola son lo mismo. La nueva colaboración refleja este sentimiento fuera de serie", sentenció.

Hasta ahora los músicos continúan con los Metallica Mondays, una dinámica que lanzaron ante la pandemia en donde transmiten un concierto de antaño cada lunes a través de sus redes sociales, el 1 de junio está programado el show Live in Salt Lake City - January 2, 1997.