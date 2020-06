Se reúnen diputadas con presidente del INE; analizan agenda de género

El Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva del Congreso se reunió con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, a fin de revisar el avance de la armonización legislativa local de la reforma en materia de violencia política de género.

En el encuentro se acordó continuar el impulso a dicha armonización con los legislativos locales, empero, Córdova Vianello subrayó que, independientemente de la homologación legislativa, el INE emitirá lineamientos generales y una facultad de atracción para garantizar que todos los estados cumplan con la reforma federal.

En la reunión virtual, en la que también se estableció una mesa de trabajo para hacer aportaciones sobre el tema, se habló sobre la función que tiene el Procedimiento Especial Sancionador (PES) en cuanto a la violencia como delito electoral y paridad.

Ante preguntas de las diputadas, Lorenzo Córdova precisó que el INE garantizará la paridad horizontal en la reelección, porque “competir por la reelección es un derecho de las y los legisladores electos, no una decisión de los partidos”.

Dijo que en materia de reelección “pasó lo que no se quería: no hay ley reglamentaria; no obstante, las normas las pondrá el INE y aunque no era lo ideal, no es la primera vez que el Instituto lo haga”.

Además, Lorenzo Córdova pidió a las legisladoras tener la tranquilidad de que el tema de paridad no se va a poner a competir con el de la reelección.

En la reunión participaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y las presidentas de las comisiones de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo; Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga; Justicia, Pilar Ortega Martínez, y de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz, entre otras representantes.