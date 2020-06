Odiseo Bichir y Julio Bracho juntos en serie española "Fugitiva"

*El actor habló sobre su personaje días antes que la historia sea retransmitida en México

Por Cristina Pineda Lozoya

México, 1 Jun (Notimex). - El actor mexicano Odiseo Bichir forma parte de la serie española Fugitiva, que se transmitió en 2018 y en la que compartió créditos con Paz Vega y Julio Bracho.

Con una filmación en la ciudad de Madrid, así como a las afueras y en Benidorm, Odiseo viajo poco después de que la producción corriera para interpretar a un personaje llamado Vicente Velasco. El proyecto, que llega a la pantalla de STAR HD el próximo 3 de junio, fue dirigido por Antonio Cuadri y Belén Macías.

"Como tuvieron problemas de clima porque tenían escenas al aire libre, les llovió y tuvieron que cambiar los planes de grabación. Los tiempos calculados se modificaron y me quedé en España más tiempo del que tenía programado", recordó Bichir en entrevista telefónica con Notimex.

Su interpretación da vida a un exitoso empresario que perdió a sus tres hijos adultos que son su adoración, además de herederos del imperio de hotelerías que maneja.

"Se mataron en un accidente con una avioneta privada y él queda convencido, en medio de su dolor, que no había sido un accidente sino un homicidio provocado por 'Alejandro', personaje de Julio Bracho, esposo de 'Magdalena', interpretado por Paz Vega", expresó.

Después de jurar vengarse, "Alejandro" trata de convencerlo de lo contrario. La historia también retrata un supuesto secuestro de "Magdalena" y sus hijos, uno con problema de sordera.

"Arranca de manera vertiginosa y rápidamente se establece de qué va. Su esposa ya no puede con la relación porque es muy tóxica, él es un hombre violento aunque la quiere. No puede evitar tener arranques y pérdida de la serenidad, que también ocurre en los momentos íntimos, se excita maltratando y agrediendo a su pareja. Cuando siente que no puede más decide poner fin y huir porque teme por su integridad al saber que es un hombre peligroso", añadió Odiseo.

Entre los misterios de la historia también se retratan algunos otros personajes misteriosos en un guion que tiene suspenso, aventura y búsqueda de la libertad por parte del personaje femenino. Además, retrata temáticas sobre una madre posesiva o una amante que chantajea en un mundo construido a través de la sangre.

"Julio es un tipazo, un actor que admiro, aprecio y que le tengo un cariño muy particular como a muchos grandes talentos que hemos conocido en México", compartió Bichir sobre su trabajo con Bracho.

"Me sentí de maravilla, comimos juntos, caminamos las calles de Madrid, nos reímos mucho, visitamos museos. Es un hombre muy culto y se puede establecer una comunicación maravillosa con él, es generoso y emocionalmente un hombre muy amoroso con un corazón de oro. Fue fantástico encontrarme allá con un compatriota que no solamente es un extraordinario actor sino además un ser humano muy completo", añadió.

El actor, que ha participado en Colosio: El asesinato y La doña, elogió al equipo técnico español y aseguró que aprendió de ellos, por lo que tomó notas sobre la producción española, donde pudo darse cuenta que tienen una organización distinta a la cual no le dedican tantas horas como en México, aunque sus productos son muy cuidados y de buena calidad. "Viví una experiencia profesional de primerísimo mundo. Mis respetos para quienes lograron estos episodios", indicó.