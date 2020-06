Lennie Niehaus fallece a los 90 años

*El músico colaboró en algunos filmes de Clint Eastwood

México, 1 Jun (Notimex). - El compositor y saxofonista estadounidense Lennie Niehaus, reconocido por ser colaborador habitual en los filmes de Clint Eastwood, falleció a los 90 años en un centro de cuidados paliativos en California.

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, la noticia de su fallecimiento, ocurrido el jueves pasado, fue confirmada por su familia este lunes.

Niehaus formó parte de la big band de Jerry Wald y posteriormente en la orquesta de Stan Keaton, donde consiguió un lugar en la escena del jazz al colaborar con Shelly Manne, Jimmy Giuffre, Shorty Rogers y Mel Lewis, por mencionar a algunos.

En la década del sesenta, Lennie comenzó a acercarse al mundo del cine y la televisión, convirtiéndose en un compositor destacado dentro de Hollywood para bandas sonoras de algunas películas, entre las que destaca su trabajo junto al cineasta Clint Eastwood, a quien conoció en el ejército de los Estados Unidos.

Esta unión se puede ver algunos filmes como The Outlaw Josey Wales, The Enforcer, The Gauntlet, Escape From Alcatraz, Pale Jinete, Unforgiven, A Perfect World, The Bridges of Madison County, Space Cowboys, Letters From Iwo Jima y Gran Torino.

Lennie Niehaus estudió música el City College, de Los Angeles. En el año 1993 recibió un premio Emmy al escribir la música en la película Showtime Lush Life, dirigida por Michael Elias, que retrataba la vida de un saxofonista de jazz.