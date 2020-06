Uno de cada 10 museos en riesgo de no volver a abrir: UNESCO

*En un reporte mundial se indica que 90 por ciento de los espacios censados cerró sus puertas por la contingencia sanitaria

México, 1 de junio (Notimex).— En el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó un nuevo reporte sobre museos alrededor del mundo, producto de encuestas internacionales dirigidas a estos recintos, así como a profesionales del rubro y funcionarios de Estado. El reporte presenta una primera evaluación del impacto que la contingencia ha tenido en todo el sector y ofrece sus primeras tendencias, reacciones y capacidad de resistencia. Revela que el número de museos en 2020 es de aproximadamente 95 mil, un incremento de 60 por ciento respecto a 2012; sin embargo, matiza que están distribuidos de forma desigual por todo el mundo. Del total, 0.9 puntos porcentuales se encuentra en África, 0.5 en la región árabe, 65 en América del Norte y Europa Occidental y el resto en Europa Oriental, América Latina y los países de Asia-Pacífico. “Hay que resaltar que apenas 16 Estados tienen más de mil museos, es decir, ocho por ciento del total; mientras que 30 por ciento de los países albergan entre uno y 10 museos, o no tienen”. Durante la contingencia sanitaria, 90 por ciento de los espacios censados cerró sus puertas, de acuerdo al Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), y advirtió que más de uno de cada 10 corre el riesgo de no volver a abrir. Aunque muchos recintos han movido sus actividades a internet, la brecha digital todavía es muy grande: “sólo cinco por ciento de los museos en África y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) pudieron ofrecer contenido en línea”. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, declaró a través de un comunicado que el reporte no solamente ofrece una mejor comprensión del impacto que ha tenido el COVID-19 en los museos y los retos que se enfrentará cuando pase la crisis, “también explora las mejores formas de ayudar a dichas instituciones”. Hay una “necesidad urgente” de reforzar las políticas que apoyen a este sector, pues juega un papel esencial en la difusión cultural, educación, cohesión social y apoyo a la economía creativa. El reporte fue realizado con información del ICOM, que lanzó una encuesta a nivel global para conocer el impacto que ha tenido la cuarentena en el rubro.