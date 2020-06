Suspenden a dos funcionarios tras agresión en penal de Puente Grande

Tras la agresión dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande el pasado 22 de mayo, en la cual fallecieron ocho internos, fueron suspendidos dos funcionarios y cuatro reclusos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio.

José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social, argumentó que la agresión se llevó a cabo en un contexto de reducción de personal para la vigilancia del reclusorio por la pandemia de COVID-19.

“Hemos tenido que cubrir el aislado a personal que era vulnerable, lo cual redujo sustancialmente el número de personas que se involucran en estas tareas (…) Al día de hoy, llevamos a cabo una revisión dormitorio por dormitorio”, afirmó en conferencia virtual.

Como parte del operativo, se han asegurado 30 armas punzo cortantes entre ellas puntas, tijeras y cortaúñas, además de dosis de distintas drogas. Pérez Juárez descartó que al interior del reclusorio exista autogobierno por parte de los internos.

“Como en toda conducta humana, debe haber liderazgos pero no necesariamente negativos (…) hay un responsable de la liga interna de futbol y de beisbol, no es sencillo pero fui instruido para no consentir liderazgos nocivos o coludirnos”, aclaró.

El Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que el saldo de la agresión de un grupo de internos contra otro, fueron ocho muertos y cinco lesionados, además de que se decomisaron dos armas de fuego.

“Cuatro personas fueron puestas a disposición por el delito de homicidio calificado, y un juez consideró adecuado el control de detención y los cuatro están vinculados por el delito de homicidio”, detalló.

Al ser cuestionados sobre el origen de las armas utilizadas en la agresión, autoridades señalaron que aún se investiga la forma en cómo fueron introducidas.

Asimismo, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad estatal, suspendió a dos servidores públicos de nivel superior y medio, de los cuales no se aclaró el cargo, quienes fueron encontrados responsables de la agresión de un grupo de internos contra otro.

“Hay varios servidores públicos de otros niveles que están siendo investigados y una vez que se agote el procedimiento se determinarán sanciones a cada uno de ellos que pueden derivar de una suspensión hasta la destitución del cargo”, informó el secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco.

Mientras, Macedonio Tamez Guajardo, coordinador estratégico de Seguridad Pública de Jalisco, informó que varios internos fueron reclasificados para valorar su peligrosidad, y se estableció un programa de atención psicológica para los poco más de cuatro mil 200 internos.

Por otro lado, autoridades de Jalisco atribuyeron el asesinato de Oswaldo García Vallejo, Comisario de Seguridad de Jalostotitlán, municipio de Los Altos Sur, a su trabajo y a distintas detenciones en el pasado. Se aclaró que no había recibido amenazas recientes.

“Fueron múltiples y variadas las participaciones en operativos conjuntos que pudieron originar la agresión”, explicó el fiscal de Jalisco e informó que en el sitio del ataque fueron localizados por lo menos 40 casquillos de fusiles conocidos como “cuerno de chivo”.

La policía del estado y la Guardia Nacional reforzaron su presencia en el municipio.