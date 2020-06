Sylvester Stallone narra en un documental proceso de creación de “Rocky”

El actor estadounidense Sylvester Stallone revive una de las experiencias más importantes de su carrera, la filmación de la película original de Rocky de 1976, a través del documental 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, que narra el propio protagonista.

El próximo 9 de junio, llegará a streaming el filme de 30 minutos, dirigido por Derek Wayne Johnson, que contiene imágenes e historias nunca antes vistas, además de filmaciones caseras del director de la cinta, John Avildsen, ensayos y detrás de escenas del rodaje.

La narración de Stallone, quien se consagró en el mundo del cine con su personaje de “Rocky Balboa”, describe no sólo el rodaje de la cinta, sino cómo conservó su guion original y su papel protagónico, de acuerdo a Deadline.

“Es una pieza encantadora de la historia del cine narrada por el propio "Rocky", Sylvester Stallone, y brindará al público una experiencia íntima y, a veces, emocional”, señaló Johnson.

Rocky sigue la historia de un joven de origen italiano que sobrevive en los suburbios de Filadelfia y con un gran potencial como boxeador, encuentra la oportunidad de combatir por el título mundial de los pesos pesados. La cinta ganó tres premios Oscar, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje.

Debido al éxito en taquilla, Rocky tuvo cinco secuelas y dos spin off de la saga titulados Creed y Creed 2.