Nueva York investigará a policías que atropellaron a manifestantes

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó este domingo una investigación urgente sobre los policías que embistieron a manifestantes en Brooklyn la víspera, evento que se registró en un video que se volvió viral.

Los manifestantes protestaban la noche del sábado en Flatbush Avenue contra la muerte del afroamericano George Floyd, después de las 20:00 horas (00:00 GMT de este doingo) la policía derribo con un vehículo tipo SUV a algunos de ellos.

“Claramente, necesitamos hacer una investigación completa y observar las acciones de esos oficiales […] No quería volver a ver algo así, y no quiero volver a verlo nunca más”, dijo de Blasio en conferencia de prensa. Calificó el video de “perturbador”.

El mandatario informó que ya ordenó una investigación independiente para investigar el manejo policial frente a las protestas contra la brutalidad policial y el racismo, así como que el equipo presentará resultados “muy rápidos” de una primera evaluación en junio.

Sin embargo, al igual que la noche del sábado, de Blasio nuevamente culpó a los manifestantes del evento. “Esa situación fue creada por un grupo de manifestantes que bloqueaban y rodeaban un vehículo policial”, mencionó el alcalde y dijo que esa táctica "puede ser muy muy peligrosa para todos los involucrados".

"No nos engañemos. Si alguien más estuviera dentro de ese vehículo policial rodeado de personas, habría tenido que tomar una decisión realmente difícil. No puede quedarse allí, no puede salir del vehículo", dijo de Blasio.

Además, el alcalde atribuyó los disturbios durante las protestas por la muerte de Floyd a una nueva generación del “ movimiento anarquista”, que no son “solo manifestantes sino personas que venían a hacer violencia de manera sistemática y organizada”.

La policía arrestó a 345 personas durante las intensas protestas de la madrugada de este domingo, durante las cuales se incendiaron vehículos y se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, así como 33 policías heridas, dijeron fuentes policiales a The New York Post.

En los videos de las protestas también se observó a participantes heridos. El mandatario de la Gran Manzana descartó hoy que haya planes para imponer un toque de queda como han hecho otras ciudades del país ante las protestas desencadenadas por el fallecimiento de Floyd, ocurrido bajo custodia de la policía.