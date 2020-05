Bolivia con 40 por ciento de transporte tras confinamiento

A partir de mañana lunes 1 de junio el 40 por ciento del transporte público comenzará a operar en la ciudad de La Paz con cambios y nuevas normas, como uso obligatorio del cubrebocas mientras que los choferes deberán cumplir con todas las medidas antipandemia.

Todas las personas que se encuentren en el transporte público deberán portar protección, de otra manera no se les permitirá el acceso al transporte público, precisó el diario Página Siete

“Por norma, la Alcaldía nos explicó que todos los pasajeros deben usar barbijo y este requerimiento lo socializamos entre nuestras bases. Hacemos este pedido a la población para cuidar nuestra seguridad y la del restmañano de los usuarios, dijo uno de los lideres de los transportistas.

"Imagine que un enfermo suba y nos contagie a todos”, señaló Lucio Quispe, secretario ejecutivo del sindicato de autobuses. “El protegernos es de todos, los conductores no pueden salir a trabajar sin traer su barbijo y no levantaremos a pasajeros que no lo tengan”, agregó.

Países de América con más casos del nuevo coronavirus

País

Casos

Muertos

Estados Unidos

1,779,853

104,115

Brasil

465,166

28,834

Perú

155,671

4,371

Chile

94,858

997

Canadá

92,266

7,364

México

87,512

9,779

Ecuador

38,571

3,334

Fuente: Johns Hopkins University

