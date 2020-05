Adrián Uribe anuncia que será papá nuevamente

A casi un año de iniciar su relación de pareja, el comediante mexicano Adrián Uribe y la modelo brasileña Thuany Martins, anunciaron que están a la espera de su primer bebé.

Por medio de sus redes sociales, ambos compartieron la noticia con una imagen de un atardecer donde el actor le besa la panza a Martins. "Hace dos años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! #GraciasDios”, escribió Uribe, refiriéndose a las tres cirugías a las que tuvo que someterse en 2018, tras una obstrucción intestinal.

Su pareja también compartió la misma fotografía, confirmando que se encuentra en la semana 18 de gestación. Ambos se conocieron en junio de 2019, durante las grabaciones del programa 100 mexicanos dijieron".

“Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. Soy afortunada por tenerte en mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos tres. Te esperamos con todo nuestro amor”, publicó Martins.

Los mensajes de felicitación a los próximos padres no se hicieron esperar, tanto de fanáticos como de compañeros del medio del espectáculo entre los que se encuentran Eugenio Derbez, Lisset, Yahir, Andrea Legarreta, Sebastián Rulli y Omar Chaparro, por mencionar a algunos.

- Fin de nota-