Kendrick Sampson es herido en protesta por George Floyd

El actor estadounidense Kendrick Sampson fue golpeado por balas de goma en medio de la protesta a la que acudió en la ciudad de Los Angeles por el asesinato de George Floyd, a manos de un policía.

Sampson, quien ha participado en series como The Vampire Diaries, aseguró que también fue alcanzado por un bastón de un oficial de policía. "Nos van a arrestar a todos. Sólo para que lo sepan, nos dicen que desembolsemos, pero nos encerraron", expresó por medio de un video.

El actor ha sido activista durante algunos años y ha acudido a protestas pacíficas como la de Floyd, en la que se acompañó del actor Matt McGorry, con quien comparte créditos en How to Get Away with Murder".

“Ya me dispararon cuatro veces. Ya me lastimé y me golpearon con una porra. Hicimos un evento juntos: pacíficos, poderosos, hablando de destituir a la policía, hablando de construir poder en nuestras comunidades y cómo se ve eso realmente. Eso es lo que estábamos haciendo. Marchamos hacia la intersección en Fairfax, estuvimos allí un rato. Lo cerramos con un canto", dijo.

Sin embargo, el actor relató que decidió no volver temprano a casa por miedo que los policías presentes reprimieran a los manifestantes.

"Quería asegurarme de que la gente no fuera brutalizada porque eso es lo que hacemos, nos cuidamos unos a otros. Así que comencé una plataforma para asegurarme de que la gente viera lo que estaba pasando. No se ve a la policía engañando a los blancos cuando llevaron armas a la cámara. No vieron a la policía atacando a los blancos, golpeándolos con porras, disparándoles con balas de goma cuando trajeron armas a las f-king casas estatales. Vinimos aquí sin armas, con máscaras ... Y nosotros somos los que no somos pacíficos", expresó.