Canciones para hacer futuro

*Pamela Honey habló sobre su música y lo que la inspira a crear

Por Ángela Anzo

México, 31 de mayo (Notimex).– Un abrazo, un estandarte de lucha y un motor para continuar adelante están presentes en la música de la cantautora Pamela Honey (Ciudad de México, 1994), quien a través de su música invita a la reflexión y a vislumbrar que otros mundos son posibles. En entrevista con Notimex, la artista habló sobre su trabajo, los temas que nutren sus letras y la responsabilidad de llegar con sus canciones a otras personas, pues considera que la música es una herramienta poderosa para generar cambios sociales. “Me dedico a hacer canciones desde hace seis años, me gusta hablar de temáticas que nos atañen a todos y que la idea de justicia social esté presente en todas mis canciones; con temas como la lucha de la mujer en México, el empoderamiento y otras temáticas que no son agradables, pero de las que se debe hablar”. Esto se puede ver en temas como "Mujer perfecta", "Me están matando" y "Camino a tu nación", en las que busca visibilizar, verbalizar y hacer consciente sobre la violencia hacia el género femenino y otras problemáticas, contrastándolas con la resiliencia que realizan, las redes de apoyo, el amor propio, entre otros temas. “Es muy importante adoptar lo político dentro del arte, porque al tener una capacidad de verbalizar mediante canciones tenemos una responsabilidad muy grande de hacer conscientes a otras personas. Creo que las canciones son una forma de lucha muy poderosa, puedes llegar al espacio más íntimo y apelar a un lado emocional, a través de la musicalidad puedes hacer sentir algo que cambie su pensamiento”. La cantante, egresada de la cuarta generación del taller de creación de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), se nutre de lo que la rodea: “me inspira la vida en sí misma, vivir, aventurarme y experimentar cosas que me permiten observar de manera continua mi entorno; utilizo todas las cosas y todos los momentos que he vivido para traducirlo en canciones, por ejemplo el dolor, el duelo de la partida, la alegría de estar vivo; sacarlo de mí y conectar con otras personas que hayan estado sintiendo lo mismo".

Luchar cantando

Al hablar sobre lo que representa para ella la música, refirió que es una oportunidad de comunicar y una experiencia sanadora: “me considero un tipo de mensajera para hablar de cosas que no se han podido verbalizar, por eso muchos usamos canciones para decir muchas cosas, para poder expresar un sentimiento que traíamos atorado y creo que es una manera muy poderosa y muy íntima de entrar al corazón y al subconsciente de las personas”. Para la integrante del colectivo de músicas Energía Nuclear, la música ofrece a las personas una manera distinta y amable de pensar en una nueva realidad, como una protesta para repensar y cuestionarse paradigmas que ya están caducos y que es necesario trascender para poder crecer como sociedad. Esto la ha llevado a componer temas como "Me están matando". Al respecto, explicó que “esta canción la escribí porque estaba sintiendo mucha frustración e impotencia, pues día con día veía noticas sobre feminicidios, hubo un momento que dije: ¡Ya no puedo más, tengo que hacer algo al respecto!", y así nació. Para ella el proceso fue muy fuerte y la escritura se dio entre lágrimas, pensando lo que las mujeres deben enfrentar y el temor de ser asesinadas; por ello, compartió que seguirá cantandola todas las veces que sea necesario, hasta que dejen de suceder los crímenes, con el deseo de sanar a todos los corazones que quieran expresar el dolor tan profundo de perder a alguien a quien se ama. Por último, definió a su música como “un abrazo, un estandarte de lucha y una dosis de poder para seguir luchando contra el patriarcado, el machismo, la violencia sistémica en contra de la mujer, y hay que darse valor y tener coraje contra un monstruo tan grande que alimenta esta forma de pensar”. Este y otros temas están disponibles en su más reciente material, titulado Odisea, una aventura que invita a escuchar cada canción y vivir algo diferente. La artista invito a seguirla, a sus próximas presentaciones, entre ellas la que hará en junio en el festival en línea Desde adentro.