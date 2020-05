"El sentido de urgencia de López Obrador" por regresar a la normalidad

“Me imagino que muy al interior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla la urgencia de comunicar que el país debe regresar a la normalidad, que se puede diluir muy rápido si no aprendemos a lidiar con el coronavirus y que apartir de ahí hay que aprender a vivir.”

Heriberto Sánchez, es un empresario restaurantero de 54 años de edad, quien viaja a Quintana Roo luego de pasar dos meses con su familia en Cuernavaca, Morelos, para sortear la crisis sanitaria que a nivel mundial ha dejado el COVID-19.

“Sé que viene Andrés Manuel a inaugurar el Tren Maya, está bien, se necesita ese impulso presidencial de que debemos regresar a la normalidad. Yo tengo miedo, pero también necesito hacerme a la idea de que el coronavirus estará con nosotros y que hay que ponernos a trabajar”, refiere.

Luego de 61 días de no recorrer el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene en camino a la peninsula de Yucatán para iniciar una gira de siete días donde se enfocará en dar el banderazo incial a una de las obras más ambiciosas de su administración: el Tren Maya.

Dicho proyecto impactará directamente en Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quitana Roo, donde se construirán alrededor de mil 500 kilómetros de obra.

Con el peso a cuestas de la evaporación de más de un millón de empleos producto de la contigencia sanitaria, el mandatario federal se apresuró a viajar esta semana al punto neuralgico del proyecto muy a pesar de que esta región es asotada por un alto indice de contagios por el coronavirus.

Esta decisión le han valido criticas al tabasqueño por emprender el viaje en medio del pico más algido de contagios.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Quintana Roo registra, hasta el 30 de mayo, mil 847 casos activos de COVID-19, 211 casos sospechos y 347 defunciones asociadas a la infección.

Esta relación hace que dicho estado este en semafóro rojo- la alerta máxima por riesgo de contagio- de cara al inicio de la “nueva normalidad”.

A nivel nacional, se han confirmado 68 mil 620 contagios de coronavirus y alrededor de siete mil 394 muertes, con la Ciudad de México y su area conurvada los que más muertes registran con dos mil 809.

No obstante, el sentido de urgencia por la reactivación económica han sacado al presidente de la República de Palacio Nacional y hacer patente, con su presencia, la promesa de creación de hasta 100 mil empleos con la construcción de este tren y aliviar las economías del sureste afectadas por la pandemia y por un histórico rezago.

“Tenemos que regresar a la nueva normalida: si nos cuidamos podemos retomar la normalidad económica, social y cultural, así como la convivencia. Tenemos que unirnos, pero con sana distancia. No romper los lazos que nos unen como seres humanos. Lo vamos a lograr con cuidado y disciplina”, refirió el jefe del Ejecutivo para justificar su gira.

El Tren Maya forma parte de un plan ambicioso que pretende crear dos millones de empleos a través de diversos programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, la edificación del aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

“No sé si la estrategía que él sigue es la correcta, en este país se necesitan muchas cosas, yo regreso con mis empleados porque ya hay necesidad, y eso es lo que me mueve, supongo que a López Obrador le mueve la misma angustía, pero yo no soy político, soy un ser común y corriente”, señala Heriberto.

López Obrador arribará a Quintana Roo con una economía afectada, que está basada en el turismo. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social alrededor del 18 por ciento de los empleos que se perdieron en abril correspondieron a este estado, particularmente en Cancún.

“No estoy a favor o en contra de López Obrador, algunas decisiones que ha tomado me han parecido malas y otras buenas, como los apoyos al desempleo; yo no tengo ninguno, me ganó la vida como puedo, ya la gente lo calificará”, comenta Agustín, quien maneja un taxi en el aeropuerto de Cancún.

El lunes 1 de junio, fecha en la que el gobierno federal ha establecido como la del incio de la “nueva normalidad, el primer mandatario encabezará a las 6:00 de la mañana su tradicional reunión de seguridad con el gabinete federal y estatal.

Por la tarde, el presidente de la República acudirá a Isla Mujeres donde encabezará el Día de la Marina y otorgará ascensos a personal naval que han contribuido a palear la pandemia del COVID-19 y después dará el arranque oficial a las obras del Tren Maya en un cruce entre Playa del Carmén y Holbox.