Cantautora tapatía gana concurso internacional

*“Más fuertes que nunca”, una canción a la esperanza

Por Víctor Jesús González

México, 30 de mayo (Notimex).— Entre más de 400 canciones de diversas partes del planeta que se inscribieron al concurso “Hoy el mundo necesita tú canción”, el tema de la compositora tapatía Adriana Santiago, “Más fuertes que nunca”, fue elegido como el mejor. “Se recibieron canciones de todo el continente americano, además de España, enviaron temas de Argentina; Chile; Brasil; Cuba; Costa Rica; Guatemala; Estados Unidos; Ecuador; Perú; República Dominicana y, por supuesto, de México”, comentó en entrevista con Notimex, la cantautora Adriana Santiago. “Tengo 15 años de trayectoria, cuatro producciones discográficas independientes, he sido finalista en el concurso de Armando Manzanero, gané un concurso que fue muy importante para mí que se llama de “Poeta a poeta” y tuve la oportunidad de cantar en el Auditorio Nacional con Pablo Milanés, Óscar Chávez y Fernando Delgadillo”. Adriana Santiago detalló que este concurso es organizado por “Expo Compositores”, una editora que trabaja desde México y Estados Unidos; y en esta contingencia están realizando varias actividades en línea, “una de ellas fue este concurso al que convocaron, aproximadamente, hace un par de meses”. “Después que vi cómo eran las bases, de qué trataba el tema, qué teníamos que plasmar en la canción… me pareció muy significativo que si mi canción tuviera la oportunidad de ganar, yo pudiera aportar algo musicalmente y emocionalmente, con un tema ante esta situación que estamos viviendo”. Adriana Santiago expresó que, desde ese momento, inició su proceso creativo y melódicamente empezó a desarrollar ideas, “de hecho empecé trabajando el coro y todo lo que viene siendo la música; una tarde que estaba bajando las escaleras de mi casa, apareció la melodía y empecé a grabar con mi celular”.

Una ventana a la esperanza

La entrevistada mencionó que su canción tomó como base “la situación emocional que yo estoy viviendo... estar lejos de mi familia, de no poder abrazarnos, de no poder estar cerca, de todo el miedo... de toda la incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos; pero, sobre todo, de las ganas de regresar a cierta paz”. “También me pareció importante poner atención, en lo que antes no despertaba nuestro interés, entre tanta prisa que vivíamos; quise recalcar en el tema, toda la esperanza de estar juntos... abrazarnos... llenar nuestros brazos, con otra conciencia más amorosa del mundo y las personas”. En este sentido, la compositora tapatía dijo que el tema es como una ventana al futuro, “es como ahora que estamos en casa y abrimos una; podemos ver afuera todo lo que vendrá: los reencuentros, las noches de fiesta, tomaremos la mano de cerca, como todas esas cosas prohibidas que tenemos en ese momento”. Además, la entrevistada dio a conocer que su canción “Más fuertes que nunca”, fue producida “por el talentoso arreglista y productor nicaragüense César Benítez, quien logró vestirla de manera magistral, mostrando un excepcional trabajo, que espero tenga la suerte de ser apreciado y reconocido por el público”. Adriana Santiago destacó que para ella Expo Compositores “es y ha sido una caja de posibilidades y no sólo una caja que está ahí solamente, sino una caja abierta que ofrece la oportunidad de materializar los objetivos y los sueños, te acerca, te enseña, te invita a hacer lo que más amamos, que son canciones. Me siento agradecida”. Por último, la cantautora informó a los interesados que el tema “Más fuertes que nunca”, se podrá escuchar en diferentes estaciones de la radio y la siguiente semana aparecerá en plataformas digitales, junto con un video en el que la acompañan otros cantautores de origen mexicano.