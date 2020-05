El MUAC continúa labores mientras espera reabrir sus puertas

*Amanda de la Garza habla de la adaptación de sus planes para el museo en medio de la contingencia

Por Cristóbal Torres

México, 30 de mayo (Notimex).— La contingencia sanitaria llegó al Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) en un momento de diagnóstico, afirma en entrevista su directora, Amanda de la Garza, quien se encontraba realizando la planeación de actividades para el resto del año cuando la pandemia impactó en la ciudad. El cierre de recintos culturales hizo actuar al museo rápidamente. “Redirigimos nuestros esfuerzos a la creación de un programa digital y hemos dedicado todo este tiempo a la planificación de calendarios”. De la Garza explica que iban a inaugurar exposiciones durante el mes de mayo y junio, sin embargo, “sufrieron un movimiento en términos de temporalidad”. Sobre la exposición "Veroír el fracaso iluminado", de Cecilia Vicuña, la directora del MUAC anuncia que extenderán ésta y algunas otras exposiciones que, por las circunstancias, tuvieron un periodo muy corto de exhibición. “La de Vicuña la inauguramos en febrero y consideramos que son obras muy importantes; sería pertinente tenerla un tiempo más largo del que pudo estar abierta”. Una de las actividades detenidas fue el proceso de adquisición de obras para la colección de diseño moderno, el cual De la Garza anunció al inicio de su gestión en enero de este año. “Estamos en el momento de una colección semilla que implica la adquisición de obras; pero no se ha concretado porque el proceso se interrumpió debido a la pandemia”. Sobre los planes de difusión de la colección del museo, De la Garza anuncia una exhibición hacia la segunda mitad del año y la edición de una publicación que mostrará las piezas más relevantes de dicha muestra. Descarta la posibilidad de una sala permanente para el acervo, sin embargo, espera que la futura exhibición genere nuevas rutas de acción para el apuntalamiento de las colecciones del MUAC. Respecto a la publicación, menciona que será un libro que revisará algunas piezas clave de la colección. “Es un periodo de tiempo que nos permite ver qué es lo que se ha coleccionado; cuáles son las piezas más importantes y qué se está construyendo en términos de colección”.

El arte no cambiará después de la pandemia

De la Garza matiza que se trata de una colección joven, pues diez años —en términos de un museo— es un periodo corto; esto abre la posibilidad de pensar hacia dónde dirigirán la colección. “Analizaremos cuáles son las proyecciones de crecimiento y toda la estrategia que debemos hacer para la adquisición de obra en la medida de nuestras posibilidades”. Menciona que una de las estrategias para darle mayor visibilidad a la colección surgió a raíz del desarrollo del programa digital. “A través de la plataforma Second Canvas se puede ver en una definición muy alta algunas de las obras de esta colección, además de algunos textos relacionados con un conjunto pequeño de piezas”. Actualmente el equipo del museo trabaja en una serie de medidas sanitarias para reabrir los espacios culturales. “Los museos tienen características muy diferentes a los teatros y cines; se han delineado algunas posibilidades, aunque todavía ninguno de los sectores del ámbito cultural sabe de manera muy exacta cómo serán los procesos de reapertura”. A propósito de la advertencia de la Unesco acerca de que 13 por ciento de los museos del mundo no podrán abrir sus puertas de nuevo, De la Garza asegura que tanto el MUAC como los demás recintos de la Dirección General de Artes Visuales —que son el Museo Experimental El Eco y el Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA) Roma— sí reabrirán sus puertas. “La universidad siempre ha considerado la difusión cultural como una prioridad; tenemos todo su apoyo para continuar con nuestras actividades y nuestro contenido”. Sobre las actividades en línea que el museo ha realizado, tales como "MUAC donde estés" y su "Sala 10" de exhibición virtual, la directora menciona que ha tenido una buena respuesta del público. “La participación de los usuarios ha sido muy exitosa; nos ha permitido seguir conectados con la comunidad del MUAC y la comunidad cultural. Es parte de nuestras obligaciones como institución cultural, el hecho de producir contenidos relevantes y al mismo tiempo brindar una oferta pertinente al público”. De la Garza no cree que el arte vaya a cambiar después de la pandemia; “pero se nutrirá de otras reflexiones, sobre todo del arte contemporáneo, que es un arte permeable a la circunstancia social; es posible que logre articular algunas preguntas críticas sobre el momento que estamos viviendo”. Considera que el cambio puede venir en la relación con los espacios, “no necesariamente cambiará nuestro vínculo con el arte; lo que sí se transformará es el circuito cultural... falta ver cuál será su profundidad en términos societales”.