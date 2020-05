Reynosa prohíbe acceso a texanos que no cumplen medidas sanitarias

Este sábado el gobierno de Tamaulipas le prohibió el acceso a decenas de texanos, quienes no cumplían con medidas sanitarias, por lo que fueron obligados a regresar a Estados Unidos.

Medios de comunicación locales señalan que esto ocurrió debido a que hoy inició el operativo sanitario en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, el cual forma parte de las medidas de prevención del coronavirus.

Dichas medidas sanitarias fueron aplicadas por el gobierno, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Entre las cuales se encuentra no viajar con síntomas de la enfermedad, portar en todo momento cubrebocas, que no hayan más de dos personas en el vehículo y cumplir con la disposición estatal de “Doble hoy no circula”.

Para que se cumpliera el operativo, participaron elementos policiales; algunas personas incluso señalaron que no conocían las medidas de salud.