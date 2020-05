Slipknot ofrece experiencias a fanáticos en portal de Knotfest

La banda estadounidense Slipknot, encargada del desarrollo del festival temático e itinerante Knotfest, renovó el portal web del evento el cual ofrece diversas experiencias multimedia como noticias, entrevistas exclusivas, shows en vivo y mercancías.

Para celebrar este lanzamiento la banda encabezada por Corey Taylor, puso disponible una serie de conciertos de otras agrupaciones como Underoath, Code Orange y de los mismos Slipknot, asimismo tienen a la venta, por tiempo limitado, mercancía oficial que ofrecerían durante su gira por Estados Unidos, la cual iban a emprender en este mes.

Hasta ahora, el contenido en vivo que se puede ver al ingresar al sitio, es la presentación de Slipknot que dieron durante el Festival Graspop en Bélgica del año pasado, la cual se filmó poco antes del lanzamiento del álbum We Are Not Your Kind, además, hay una entrevista exclusiva previa al show que brindó el percusionista Clown.

Por su parte, los exponentes del metalcore, Underoath, tienen su actuación desde The Brooklyn Bowl en Las Vegas que se llevó a cabo en 2016, donde presentaron su álbum They’re Only Chasing Safety en su totalidad y ofrecen una parte de la entrevista con el reportero Ryan J. Downey y el líder Spencer Chamberlain.

Code Orange, banda de hardore punk, transmitirá su actuación en vivo de Last Ones Left: In Fear of the End que se emitió originalmente en Twitch en marzo pasado en el marco del lanzamiento de su álbum Underneath y se presentará una parte de la charla con su líder Jami Morgan.

“Knotfest.com ha sido relanzado y reimaginado, creando un lugar de encuentro global bajo el estandarte de la cultura heavy”, dice la descripción de la página web.

Con motivo de la cuarentena por la contingencia sanitaria que el mundo vive, la página es una plataforma pensada para los fans, cuyo objetivo es ofrecerles lo mejor de cultura músical a través de contenido multimedia donde también podrán consultar artículos de opinión exclusivos, seleccionadas listas de reproducción, videojuegos y otras actividades interactivas.